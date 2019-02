Así celebra en Instagram esta pareja su vasectomía: “No vamos a contaminar”

Una pareja ha celebrado en Instagram que nunca serán padres. “Queremos compartir con ustedes la gran alegría. Nunca seremos papás, aceptamos una vida en la que eternamente nos compraremos los juguetes para nosotros, podremos viajar sin limitaciones, caminar desnudos por la casa y más”, apuntaban junto a una fotografía en las que se les puede ver sonriendo y sosteniendo un número de espera para someterse a una vasectomía. Y aunque esas parecen ser las principales razones para someterse a la cirugía, la pareja añadía que “lo más importante es contribuir con la conservación del planeta que tan sobrepoblado y aporriado está”. “No vamos a traer un humano más a contaminar. YUUJJUU”, festejaban en la publicación.

La imagen ya acumula casi un millar de comentarios en los que otros usuarios critican y apoyan, a partes iguales, la drástica decisión de estos jóvenes. “¡Felicitaciones! Muchas gracias por la inspiración. El mundo será un lugar mejor cuando esté lleno de menos prejuicios y más amor y respeto hacia nuestros iguales”, comentaban unos. Otros cuestionaban el comentario de la pareja: “Que no quieran tener hijos porque así lo decidan esta bien cada persona elije lo que quiere o no en la vida, pero que pongan que no quieren tener hijos para no contaminar, y porque quieres viajar y darte gustos a ti, esta fuera de lugar porque los seres humanos no contaminados el planeta si se nos enseña a amarlo, a cuidarlo”.