Barlovento rechaza parte del proyecto de mejora de la carretera del Norte

“Aquí no se va a mover una piedra hasta que todo esté consensuado en el Ayuntamiento y por los vecinos”. Así de rotundo se mostró el alcalde de Barlovento, Jacob Qadri, ante el proyecto de mejora de la carretera del norte en el municipio, que aprobó el Gobierno de Canarias por valor de 3,7 millones de euros y que permitiría, entre otras cosas, poner en funcionamiento la vía de circunvalación.

El Ayuntamiento rechaza parte de este proyecto de la Consejería de Obras Públicas, en aspectos como el que se refiere a la rotonda intermedia, de las tres que se van a construir, que se encontraría en la zona donde coinciden la variante de Barlovento y la travesía actual del municipio.

Así lo acordó la comisión de Urbanismo municipal, que encargará el rediseño de la misma a un estudio de ingeniería, con el compromiso de que el coste no supere el fijado en el proyecto y no haya que realizar nuevas expropiaciones del terreno, según indicó el alcalde.

La primera de las glorietas, la que se va a construir donde se encuentra la gasolinera, también ha sido objeto de reclamación por parte del Ayuntamiento, de manera que su diseño sea compatible con la celebración de la legendaria prueba automovilística de la Subida de Barlovento. Una de las principales carreras de montaña del calendario del motor en Canarias, con más de cuarenta años de historia, que representa un aliciente económico para el municipio, “al que no estamos dispuestos a renunciar”, advirtió Qadri.

“Tal y como está en el proyecto, no se va a ejecutar”, insistió el alcalde, quien asegura que ya le ha trasladado a la Consejería de Obras Públicas que presentarán esta alternativa desde el ánimo de colaboración entre las administraciones.

Además, indica que hay otra serie de aspectos que no se contemplan en el proyecto, a los que no renuncian, como son una serie de apartaderos en la carretera y medidas de seguridad contra los desprendimientos en la vía de Gallegos, que estaban inicialmente previstos, pero que no contempla el documento final.

El proyecto abarca también otra obra en el casco del municipio, como es la ejecución de la conexión del pabellón deportivo municipal con el colegio de Barlovento, mediante la construcción de un paso inferior en la carretera LP-1. Una medida que se adopta para garantizar que los estudiantes puedan practicar deportes cuando llueve, desplazándose con seguridad de unas instalaciones a otras.

A su vez, está prevista la construcción de un muro de contención a lo largo del trazado de la actual variante de Barlovento en su margen izquierdo y en sustitución del talud actual, con el objeto de dar cabida a una calle recogida en el planeamiento urbanístico vigente en el municipio de Barlovento, tal y como ha informado la Consejería. En lo que se refiere al asfaltado de la travesía del casco, será el Cabildo finalmente quien ejecute esta obra, confirmó Qadri.