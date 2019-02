Carlos Alonso reconoce que se la “colaron” al Cabildo con el aval del Circuito Insular

Carlos Alonso, presidente del Cabildo Insular, admite que Onda Rossa, empresa designada en su día para construir el Circuito Insular del Motor (CIM) se la “coló” a la Corporación insular con el aval presentado ya que el mismo no ha podido ser aún cobrado después de romper el contrato de manera unilateral.

En declaraciones a DIARIO DE AVISOS, Alonso explica la presentación de un aval fallido al haberse presentado una única empresa para la construcción y puesta en marcha del CIM: “El tema es que fue la única empresa que se presentó. Es cierto que presentó un aval y no hemos podido recuperarlo. También hay que decir que no han generado gastos importantes a la Corporación. El aval se deposita para cubrir las indemnizaciones que tendrías que afrontar con el contratista y ellos dejaron obra hecha. El único gasto que se les puede imputar es el retraso. Haremos todo lo posible para recuperar lo que pensemos que es debido para la administración, pero eso, sin querer ocultarlo, no es el elemento central para mí”.

Pese a ello, el presidente del la Corporación señala que él no es “el que comprueba los avales” por lo que, el mismo fue “colado” al Cabildo: “No fue a mí, sino al Cabildo. No cejo en que, a través de las distintas vías, incluida la judicial, podamos recuperarlo”.