El Cabildo palmero quiere recuperar la central hidráulica del Mulato

El Consejo Insular de Aguas trabaja en la recuperación de la Central Hidroeléctrica del Salto del Mulato, en San Andrés y Sauces, una vez se venció la concesión que tenía sobre la misma Endesa y este mismo organismo decidió no renovarla, tal y como solicitó en su momento la compañía. Una vez declarada la extinción de dicha concesión, ahora el Cabildo trabaja en la reversión de las infraestructuras de esta minihidráulica.

“Una vez que se ha declarado la extinción de la concesión, por algunos miembros del Consejo se planteó unir a este proceso la reversión de las infraestructuras vinculadas” al Salto del Mulato. Así lo manifestó el vicepresidente del Cabildo, José Luis Perestelo. Una aspiración con la que los informes técnicos del propio Consejo Insular de Agua no contemplan que el Cabildo tenga derecho a la reversión, aunque “nosotros seguimos aportando nuevos informes, que son contradictorios”, aclaró el también consejero de Aguas.

Además indicó que están en diálogo con otras cuencas hidrográficas donde se han producido reversiones de infraestructuras de este tipo. “No entendemos que exista una concesión sin infraestructura, igual que no entendemos que exista una infraestructura sin concesión”.

Perestelo indicó que van a continuar trabajando para que conjuntamente con la reversión de la concesión venga también las infraestructuras, que “nos permita desde ya generar” energía eléctrica a través de esta central. De hecho, indicó que el lugar en que se encuentra ubicada la central es el núcleo de la Reserva de la Biosfera, “un espacio sensible, en el que no habrá lugar para nuevas obras o infraestructuras”. Al tiempo que aclaró que la intención del Consejo no es tenerlo en exclusiva, sino compartirlo con propio distribuidor de la Isla.

La puesta en marcha de esta central hidráulica es un punto clave en el proceso de transición energética en La Palma que está recogido en el llamado Manifiesto del Electrón, consensuado por todas las fuerzas políticas, entidades sociales y económicas. La Comunidad de Regantes de Los Sauces ha propuesto un proyecto para ampliar su potencia con una mayor caída.