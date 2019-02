El Cabildo y su centralidad marcan el debate político insular

El intento de dar lecciones jurídicas del portavoz del Partido Popular en Santa Cruz de La Palma y candidato a la alcaldía, Juan José Cabrera, utilizando la palabra “ignorante” para calificar la propuesta formal del alcalde de Breña Alta para albergar en el suelo urbanizable estratégico de Buena Vista el nuevo edificio del Cabildo, ha tenido un efecto rebote. Le recuerdan que fue él mismo quien llevó a pleno una moción con la que desdecía a su partido de la posición recogida en el Plan Especial del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, que tardó en salir adelante nada menos que 20 años y que tendría que ser modificado para replantear la construcción del nuevo edificio del Cabildo fuera de El Césped.

Los primeros en exponerlo, no en términos políticos pero sí de estrategia, son los comerciantes de la Asociación del Casco Histórico de Santa Cruz de La Palma, que se ha pronunciado de forma taxativa: “Se trata de un tema que debería estar zanjado desde la aprobación del Plan Especial del Casco Histórico de Santa Cruz de la Palma, apoyado de manera unánime el pasado mes de septiembre de 2018 por todas las fuerzas políticas presentes en la actual corporación municipal”. Recuerdan que “a finales del siglo pasado se comenzó a redactar dicho plan en el que entre otras cosas, se incluía la construcción de la nueva sede del Cabildo Insular en la zona conocida como El Césped”, un proyecto se llevó a exposición pública en el año 2013 durante un período de dos meses en el que nadie presentó ninguna alegación”. Más allá de eso, el documento pasó incluso por una comisión municipal celebrada en mayo del año 2018 en la que todas y cada una de las fuerzas políticas debatieron el documento para aprobarlo unos meses después. Todo este argumentario tiene una única conclusión para los empresarios: “Entendemos que el debate que ahora se abre es innecesario ya que supone un retroceso después de tantos años de trabajo”.

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias establece en su artículo 66 que las sedes de los cabildos insulares se fijan en las capitales de cada isla, y pese a todo son varios los alcaldes nacionalistas palmeros, los que creen que una ubicación del edificio que concentre todos los servicios de la corporación insular en Breña Alta, lograría dar una posición estratégica y central a la institución, más cercana a todos los municipios de la Isla y con capacidad para concentrar no solo todas las oficinas actualmente descentralizadas y con un enorme gasto para las arcas públicas, sino con capacidad para crear zonas verdes y aparcamientos.

Esta visión de la ubicación del Cabildo es defendida por los alcaldes de Mazo, José María Pestana, que asegura que el nuevo edificio insular en la zona breñusca de Buena Vista “permitiría que los servicios estuvieran concentrados en el centro de la Isla”. En la misma línea se pronuncia el alcalde de El Paso, también de Coalición Canaria, Sergio Rodríguez, que estima que “es un lugar cómodo, práctico y que puede centralizar todos los servicios”. Marcos Lorenzo, titular del Ayuntamiento de Tijarafe, estima que “lo importante no es remodelar o construir la sede física del Cabildo, lo importante es reestructurar o rediseñar el marco administrativa y político del mismo”. Se refiere al hecho de que “con las actuales condiciones político administrativas, el Cabildo no está siendo la herramienta de tracción y dinamización que la Isla necesita; no resulta eficaz como se ha ido estructurando su personal en torno a un marco administrativo en muchos casos arcaico y manifiestamente incapaz de obrar en favor de los ciudadanos”.

Cita como ejemplo la tramitación de los bonos de transporte: “En pleno siglo XXI es imposible para el Cabildo que el envío de la documentación oportuna pueda llevarse a cabo a través de los ayuntamientos mediante un sistema perfectamente legal y administrativo impecable, como el registro electrónico del ORVE”. En su lugar, los demandantes de este bono, recuerda el alcalde de Tijarafe, “tienen que desplazarse desde su municipio hasta Santa Cruz de LaPalma o a Los Llanos de Aridane, o en el mejor de los casos, entregar la documentación en papel en los ayuntamientos para que estos la hagamos llevar al Cabildo en valija o por correo ordinario”.

La eficacia del Cabildo, su capacidad de respuesta administrativa y de gestión a los problemas de los ciudadanos la tiene también la alcaldesa del Partido Popular, Noelia García Leal, que coloca en un lugar secundario el “debate estéril” sobre la ubicación del edificio de la institución insular. “Hay que analizar si el Cabildo funciona o no, si sirve a los palmeros con diligencia y eficacia y si la falta de ello es un problema de edificio o ubicación en un municipio o en otro”. García Leal tiene claro que “el resto de debates por parte de los municipios son debates estériles que no conducen nada más que a crear divisiones y malestar”. Mientras, Sergio Matos no sale de su asombro por la dirección que han tomado los acontecimientos en una controversia abierta por el Partido Popular en Santa Cruz de La Palma, justo “a cuatro meses de las elecciones”.

El alcalde de Breña Baja, el popular Borja Pérez, sitúa el debate en el nivel de eficacia de los servicios del Cabildo y en su construcción en la zona norte, cerca de donde, durante otras dos décadas, se lleva planteando la construcción de una estación de guaguas que no termina de llegar, y cuyo proyecto desconoce, en todos sus extremos, la consejera insular de Transportes, Laura Paz, que preguntada al respecto lanza la pelota al tejado de su compañero de gobierno, que no de partido, el socialista responsable del área de Infraestructuras, Jorge González. Borja Pérez detalla que “no es lógica la propuesta de Breña Alta porque abre heridas que no deberían ser abiertas”. Por lo demás, asegura que “la rotonda de entrada a Santa Cruz, esa zona cuenta con suelo disponible y suficiente para albergar el edificio del Cabildo, albergando la estación de guaguas y donde esté el Cabildo, con plazas de aparcamiento suficientes,y desde luego que contara con todas las oficinas hoy descentralizadas del Cabildo, un edificio moderno, polivalente y único, que facilite las gestiones a los ciudadanos”.