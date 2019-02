El Carnaval se estrena con la crítica y el humor de las murgas infantiles

El escenario del Carnaval de Las Profundidades Marinas del Recinto Ferial se estrenó ayer con el humor y la denuncia de las murgas infantiles, que, en esta primera fase, lanzaron críticas sobre diversos temas sociales, así como a los políticos y a la normativa del concurso, y reivindicaron que se cuide a la cantera del Carnaval. En esta primera fase, que arrancó a las 19.00 horas, participaron Los Bambas, que volvieron tras su parón de 2018, Distorsionados, Los Chinchositos, Raviscuditos, Pita-Pitos, que también vuelven tras no salir en 2018, y Los Mamelones.

La luz, los colores y las pantallas sumergieron el escenario en un paisaje submarino, en el marco de un Recinto Ferial con no demasiado público asistente. Cada grupo interpretó dos temas de concurso, además de su presentación y despedida. Hubo muchos recuerdos para las murgas que no han participado en esta edición, agradecimientos a la afición y más de una crítica a que este año la normativa no haya permitido subir al escenario a los menores de tres años de las murgas.

En cuanto a los temas, Los Bambas cantaron Es normal que no entiendas, es cosa de brujas e Y todo por un periódico. Mientras, Distorsionados subieron al escenario con Aprender está en tu mano y Juguemos. Les siguieron Chinchositos, con Mi monopoli particular edición Santa Cruz y Unas normas muy estudiadas; y Raviscuditos, con Ravis TV y Raviscudito VS Enfadadito. Nuestra canción. Las dos últimas murgas infantiles fueron Pita-Pitos, con Quiero ser la voz de lo que canto y ¿Ficción o realidad? Tú decidirás; y Mamelones, con Entre dictado y redacción aprenderemos la lección y Un monstruo viene a verte.

El certamen continúa hoy viernes con la segunda fase, y concluirá mañana sábado con la tercera y última, tras lo que el jurado dará a conocer las minimurgas ganadoras.