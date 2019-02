El próximo proyecto del CD Tenerife ya está en marcha

Cuando Víctor Moreno llevó a cabo las cinco contrataciones en la ventana de fichajes de enero no solo pensaba en que el equipo salvase los muebles este curso. Casi que lo de esta temporada es un laboratorio en el que comenzar a probar las piezas del próximo proyecto. “Estamos ya confeccionando la plantilla del futuro. Un club como nosotros tiene que anticiparse, trabajar mucho el fin de contrato para no hipotecarse con amortizaciones relativas a traspasos y desde el día uno estamos en ello”, reconoció ayer Víctor Moreno durante la rueda de prensa de presentación ante los medios de comunicación de Isma López.

Precisamente el futbolista navarro firma con la entidad tinerfeña hasta el hasta el 30 de junio de 2021. Borja Lasso también será chicharrero hasta 2021, misma fecha que refleja el contrato de Mauro Dos Santos. Obviamente estos tres jugadores serán piezas importantes en el proyecto deportivo blanquiazul de la venidera campaña, ya que el director deportivo llegó aquí para tratar de enmendar una situación complicada y mirar al futuro con optimismo. “Normalmente los proyectos comienzan con tres meses de antelación antes de iniciarse la temporada y, sin embargo, este ha comenzado en plena temporada con urgencias clasificatorias, pero tenemos la idea de que aumentando el nivel a corto plazo, estamos construyendo para el futuro”, dijo ayer el dirigente deportivo blanquiazul.

Moreno dio por buena la llegada de estos tres jugadores, al igual que las de Coniglio y Racic, que no ficharon como propiedad de la entidad, por lo que en teoría no se cuenta con ellos para la 2018/2019. “El balance es positivo en el mes y medio que llevamos de trabajo. Cuando miras la plantilla captas situaciones de mejora y estamos en ello, pero la ventana ha sido bastante provechosa. Nos hubiera gustado retocar un poco más, con algo más de tiempo, pero estamos satisfechos”, reconoció el dirigente.

La falta de tiempo fue un hándicap difícil de superar para la dirección deportiva, ya que con alguna semana más de trabajo podría haber acudido a otros mercados o nichos de jugadores que necesitan un mayor conocimiento, explicó Moreno, quien reconoció que estuvieron buscando hasta el último día un goleador: “Nos hemos movido en el mercado buscando a un jugador de alto valor pero no todas las negociaciones llegan a buen puerto. Nuestras dos opciones más potentes no han salido de sus clubes cuando teníamos posturas cercanas. Si esto sucede el último día de mercado, puedes equivocarte, por lo tanto, mantuvimos la mente fría para no realizar operaciones que, pese a calmar el entorno, nos hubieran hipotecado y además hubiésemos perdido credibilidad”.

Además, dijo otra cosa importante: solo estaba dispuesto a firmar a jugadores importantes. Para contratar a futbolistas de relleno, se le brinda la oportunidad a los valores de la cantera.