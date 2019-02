El Real Madrid se engancha a la Liga

El Real Madrid volvió a ganar al Atlético de Madrid dos años y cinco derbis después (1-3) para meterse de lleno en la pelea por LaLiga gracias a los goles de Casemiro, Sergio Ramos y Gareth Bale en un duelo marcado por la polémica del VAR, que anuló un gol al conjunto rojiblanco y señaló un dudoso penalti a favor del vecino.

El equipo de Solari respira mejor cuando acaba el invierno. Los merengues huelen sangre y cuando tienen la oportunidad de matar a su presa no desafilan su colmillo. En apenas cuatro días, el Madrid empató en el Camp Nou -dejando escapar la victoria- y venció al Atlético en el Wanda. El actual campeón de Europa coge carrerilla ante la parte decisiva de la temporada.

Da igual que haya cambio de entrenador, da igual que no esté Cristiano, da igual que Zidane decidiese marcharse en verano. Incluso da igual que Benzema, su mejor jugador este año, estuviese desaparecido este sábado. El Real Madrid hizo valer su oficio en un partido que no estuvo exento de suspicacias. El Atlético se hartó a protestar después de que todas las decisiones del VAR fuesen en su contra.

Estrada Fernández no tuvo su mejor tarde. Primero porque el 1-2 llegó tras un penalti que comenzó fuera del área y segundo porque el penalti sobre Morata, en una controvertida acción, no fue pitado frente al estupor de la grada. El derbi de la capital no estuvo exento de tensión y acabó con un claro perjudicado: Los de casa.

Pese al buen comienzo de los colchoneros, el primer gol del partido llevó la firma de Casemiro. La presión agobiante de los locales, empujados por un estadio hasta la bandera, fue la clara consigna de los rojiblancos hasta que se encontró con el 0-1 en el primer acercamiento del Madrid. Ramos centró toda la atención y el brasileño fue quien estrenó el marcador. El primero en la historia de los merengues en la nueva casa del vecino.

Hasta cuatro defensas del Atleti se preocuparon de marcar a Ramos. El balón cayó a Casemiro y éste no lo dudó. Una media chilena, libre de marca, tiró por tierra el esfuerzo inicial del Atleti. La respuesta fue clara. Balones más directos a la espalda de Morata, más profundidad y, sobre todo, no permitir una cómoda salida de su rival.

Sólo diez minutos después llegó el premio para los de Simeone. Una pérdida en campo contrario llegó a los pies de Correa. El argentino ingenió un pase fantástico para que Griezmann se quedase solo delante de Courtois, otro de los señalados este sábado por su pasado atlético. El francés metió la puntera y batió a su excompañero por debajo de las piernas.

El gol tuvo su intriga. El VAR detuvo la jugada después de que el línea levantase la bandera. Sin embargo, la tecnología -casi un minuto después- dio por bueno el empate. El Wanda estalló celebrando el gol ante su eterno rival y creyó en la victoria. Quedaba un mundo y las sensaciones le daban la razón a los colchoneros.

Pero, una vez más, el Madrid volvió a golpear cuando menos se esperaba. Vinicius, que volvió loco a Arias en la primera parte, encontró el hueco para enfilar el área y terminó siendo arrollado por Giménez. La falta fue fuera aunque acabó derribado dentro del área. El árbitro, tras comunicación por el pinganillo, decidió mantener su decisión. Ramos marcó su octavo penalti de la temporada.

GOL ANULADO A MORATA

La segunda parte comenzó igual que la primera. Con el Atleti volcado en el campo rival y generando las mejores ocasiones. Una de ellas fue de Giménez, que obligó a la estirada de Courtois, y otra fue de Morata. El exmadridista se libró de Ramos y marcó con una preciosa vaselina. Tras celebrarlo con mucho ímpetu, el árbitro lo anuló por leve fuera de juego.

Los de Solari, por su parte, contuvieron sin estridencias. Jamás buscaron el tercero hasta que un fallo de los colchoneros les dio licencia para matar el derbi, engancharse a la Liga y sellar un nuevo triunfo de enjundia antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada. Bale, a cuarto de hora del final, logró el tercero con un zurdazo.

El galés echó el broche a un partido que decidió el contragolpe. El pase de Modric fue exquisito, la historia estaba escrita. La victoria viajó a Chamartín. El Real Madrid ya es segundo y tiene al Barça a cinco puntos a falta de que los culés visiten este domingo San Mamés. Hay Liga.

FICHA TÉCNICA.

RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 – REAL MADRID, 3 (1-2, al descanso).

ALINEACIONES:

ATLÉTICO: Oblak; Lucas Hernández, Godín, Giménez, Arias; Thomas, Saúl, Lemar (Vitolo, min.59); Correa (Rodri, min.64), Griezmann y Morata (Kalinic, min.70).

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Casemiro, Kroos (Ceballos, min.84), Modric; Lucas Vázquez, Vinicius (Bale, min.57) y Benzema (Mariano, min.89).

GOLES:

0-1, min.16, Casemiro.

1-1, min.25, Griezmann.

1-2, min.42, Ramos, de penalti.

1-3, min.73, Bale.

ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Lucas Vázquez (min.21), Reguilón (min.64) y a Modric (min.66) en el Real Madrid; y a Griezmann (min.24), Giménez (min.40), Lucas Hernández (min.58), Morata (min.69) y Saúl (min.72) en el Atlético. Expulsó a Thomas en el Atlético por doble amonestación (min.61 y 81).

ESTADIO: Wanda Metropolitano. 67.752 espectadores. Lleno.

REACCIONES

Sergio Ramos: “El VAR está para ayudar, está para hacer el fútbol más justo”

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha afirmado este sábado que el videoarbitraje (VAR) “está para ayudar” y también “para hacer el fútbol más justo”, después de que su equipo se haya impuesto por 1-3 al Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano en un duelo polémico correspondiente a la 23ª jornada.

“El VAR está para ayudar, el VAR está para hacer el fútbol más justo. Son jugadas muy determinantes y pueden ser de una gran diferencia en el marcador”, comentó Ramos sobre el césped del Metropolitano ante los micrófonos de LaLiga.

“Nosotros hemos logrado el objetivo, que era venir aquí a ganar, para recuperar esa segunda posición que hacía tanto tiempo que no teníamos y reducir la distancia con el líder”, dijo el capitán madridista, tras una victoria que sirvió a su equipo para adelantar a los colchoneros.

Además, Ramos señaló que “en líneas generales”, el desempeño suyo y de sus compañeros “fue muy, muy bueno en todas las líneas”, tanto en defensa como en labores ofensivas, “y dejó pocas posibilidades” a un rival sin reacción. “Yo creo que el resultado es justo”, apostilló.

“Sabiendo el rival que íbamos a tener enfrente, y sobre todo el campo que aprieta mucho, ellos presionaron bien arriba y crearon bastante peligro. Pero el partido son 90 minutos y hay que saber dosificar el tiempo. El objetivo eran los tres puntos… y a seguir”, resumió.

“LaLiga todavía está por disputar, quedan muchísimos puntos en juego y cualquier equipo te puede complicar la vida. Nosotros tenemos esa esperanza y vamos a luchar por las tres competiciones”, concluyó el central andaluz.

Godín: “El VAR está para analizar las jugadas, no hay nada que decir”

El defensa del Atlético de Madrid Diego Godín huyó de cualquier polémica tras el derbi de este sábado ante el Real Madrid, donde el VAR tuvo su protagonismo y el cuadro rojiblanco cayó (1-3) ante su vecino y rival, “un partido extraño” pero en el que no tuvo “nada que decir” sobre las jugadas polémicas.

“Es un partido extraño. El primer tiempo ellos tuvieron las ocasiones claras en dos o tres contragolpes. Una de ellas fue penalti y otro un balón parado. Se hizo cuesta arriba y lo intentamos y con el 1-3 y la expulsión se hizo muy difícil”, dijo en declaraciones a los medios de LaLiga, tras la jornada 23 en el Wanda Metropolitano.

El capitán atlético fue preguntado por las jugadas de VAR, con un penalti pitado a Vinicius, otro reclamado por los locales sobre Álvaro Morata y un gol anulado al nuevo delantero del ‘Cholo’ como las más sonadas. “Las jugadas que analizar está el VAR para analizarlo y el árbitro, no hay nada que decir”, dijo.

“El partido parecía que lo teníamos dominado pero ellos a contragolpe tenían sus ocasiones. El equipo se entregó al máximo todo lo que se pudo. Hoy tocó perder, y quedan cosas importantes para seguir trabajando”, añadió.

Por otro lado, Godín se refirió a la lucha liguera, que puede ver al líder Barça a nueve puntos si los azulgrana ganan el domingo en San Mamés. “Si el Barça gana se va a alejar. Lo que depende de nosotros es trabajar y mirar al partido siguiente, queda mucha liga y lo otro no está en nuestras manos”, finalizó.

Simeone: “No hemos perdido por el VAR”

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que su equipo no perdió el derbi madrileño (1-3) por el VAR sino porque su rival “fue mejor y tuvo más contundencia”, además de lamentar esta segunda derrota seguida que les obliga a levantarse “rápido”.

“No suelo opinar del VAR. Es algo que crecerá, mejorará y nos hará más eficaces a todos. No tengo la posibilidad de ver las acciones repetidas como sí tiene la gente del VAR y espero y deseo que hayan acertado. Que esto siga mejorando por el bien común. No hemos perdido por el VAR”, indicó el técnico argentino.

Repreguntado por esta cuestión, Simeone dijo que “la opción del penal es una acción evidente de gol” en relación a la jugada sobre Morata que no fue señalada. “Estamos acostumbrados a jugar con el VAR. Ya desde el Mundial se alteran la celebración de los goles o no se pueden disfrutar de la misma manera. Los jugadores creo que ya está preparados para eso”, añadió.

“El rival ha sido mejor que nosotros y más contudente. Quiero felicitar al rival y nosotros tenemos que preparnos para lo que viene”, sentenció en este sentido el ‘Cholo’.

Además, tampoco quiso excusarse por la lesión de Rodri. “En principio no vamos a justificar la derrota por la decisión de Rodri. No ha empezado desde el inicio porque Rodri venía con molestias desde el partido del Betis. El miércoles, después del entreno, le reaparecieron. Con esas dudas preferimos que no saliese de inicio. Con dudas es difícil jugar este partido. Era mejor utilizarlo lo últimos 20 minutos que los 90”, explicó.

“Fue un partido duro, fuerte y ellos tuvieron -sobre todo- mucha contundencia. Los caminos se abrieron en el partido para ellos. El rival ha merecido ganar. Ahora hay que levantarse rápido y preparar el partido del sábado con mucha iluisión”, añadió Simeone, que no quiso contestar a al ser preguntado si la Liga ya estaba perdida.

“Espero a que pase el domingo y en la próxima conferencia te contesto”, dijo al periodista. De igual manera que no quiso hablar de la Juventus, su rival en los octavos de ‘Champions’ dentro de once días. “Ahora no estamos pensando en la Champions, pensamos en hacernos más fuertes y hacer un partido importante contra el Rayo”, finalizó.

Solari: “Es nuestro mejor partido desde diciembre”

El entrenador del Real Madrid, Santiago Hernán Solari, dijo que “probablemente” han hecho su “mejor partido desde diciembre” tras imponerse (1-3) al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano y destacó el carácter colectivo del equipo para derrotar al vecino.

“Ha sido una victoria de equipo. No hay otra forma de sacar la victoria de este estadio. Hemos jugado ante un equipo muy fuerte, muy bueno, muy competitivo y muy competente. Estuvimos muy fuertes en todas las facetas. Probablemente ha sido nuestro mejor partido desde diciembre”, señaló.

“La clave son los jugadores. El equipo somos todos, está claro, incluido yo, pero pero los que están ahí dentro son los futbolistas. Su físico, entrega, corazón y talento es de ellos. El 95% del mérito recae sobre los jugadores. Los que estamos alrededor intentamos ayudar y somos muchos”, manifestó.

Preguntado por el VAR, protagonista este sábado en el Wanda, Solari comentó que ellos no pueden ver ninguna jugada. “Nosotros no vemos el VAR, no tenemos un monitor junto al banquillo. Lo único que podemos hacer es esperar. Una vez tomada la decisión, confiar en que ha sido la correcta. Repito que esto no es habitual y nos estamos acostumbrando todos poco a poco”, admitió.

El argentino, “muy satisfecho” por el momento de juego de su equipo, aseguró que “hace dos meses” ya hicieron “algunos buenos partidos”. Pero quizá no al nivel del último mes. ¿La Champions? El Madrid es favorito por el peso de la historia más allá del momento de forma. Pero es verdad que estamos contentos de estar en ese buen momento de forma”, espetó.

Además, Solari fue preguntado por tres jugadores: Reguilón, Bale y Vinicius. “Regui es un ejemplo para todos los canteranos. Demuestra que existe la posibilidad -siempre que haya talento, entrega y dedicación- de hacerse un hueco en la plantilla profesional del Madrid”.

En cuanto a Bale aseguró que entró “muy contento al vestuario” después de que se le viese enfilar solo el túnel tras la victoria. “Está muy feliz por su gol. Remató un partido que estaba vivo y cada día se encuentra mejor”. Por último, aseguró que Vinicius tiene “muchísimo tiempo por delante” para seguir creciendo. “Aprende de los mejores. Está muy bien aconsejado por el resto del plantel que le da sustancia a su juego”, afirmó.

Por último, Solari dijo que pelearán por los tres títulos en juego. “Esto es histórico porque pertenece al Real Madrid. Tenemos que seguir sosteniendo todo esto con los pies en la tierra”, finalizó el preparador merengue.