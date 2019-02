“En Canarias, el trail es deporte nacional, casi como la lucha canaria”

Director de la revista Trailrun. Periodista. Archiconocido speaker. Corredor. Asesor para organizaciones de pruebas de trail. Todo eso y muchas más cosas es José Antonio de Pablo, Depa, un rostro fácilmente reconocible en el mundo del trail nacional e internacional. Cada vez lo vemos más por Canarias. De hecho, el pasado fin de semana estuvo en El Hierro trabajando en el Maratón del Meridiano. Pero dentro de poco lo veremos en la Transgrancanaria, luego en Reventón Trail y así en un no parar durante todo el año. Tanto, que en esta entrevista este vallisoletano ciudadano del mundo nos desvela que tiene planes para establecerse definitivamente en Canarias a medio plazo.

-Cada vez lo vemos más a menudo por Canarias. ¿Qué le atrae tanto de las Islas?

“Mi relación con Canarias viene de lejos. La primera vez que cogí un micro fue en Garachico. Basilio Bravo me dijo que lo sustituyera un momento porque quería participar en una carrera que él organizaba. Me salió algo con lo que me divertí, la gente también y cuando Basilio regresó me dijo que siguiera. Ese día estaba allí mi amigo Manuel Barrios, que en ese momento estaba en Transvulcania. Y ahí empezó un poco todo”.

-¿Pero porqué estaba en Tenerife? ¿Qué le trajo a la Isla?

“En 2005 empecé a trabajar en la revista Runner’s World y hacía crónicas de carreras. Poco a poco me fui especializando en las pruebas de trail. Me vine a cubrir la carrera, que no recuerdo si fue la Cruzatenerife o el Medio Kilómetro Vertical de Garachico. Desde el punto de vista profesional, ese fue el comienzo. Sin embargo, mi relación con Canarias viene del año 97, cuando acabé la carrera en Valladolid. De un día para otro quise irme de Valladolid, buscar aventuras y hacer cosas diferentes. Tenía 25 años y me vine a buscarme la vida a Fuerteventura. Me vine sin nada y me vine porque me dijeron que aquí había trabajo en los hoteles. En aquella época había un boom de la construcción, pero yo no tenía ningún oficio. Había estudiado una carrera, pero no tenía oficio. Me llamaron de un hotel para trabajar de limpiapiscinas. Luego pasé a friegaplatos, luego de ayudante de cocina y así me busqué la vida. Estuve cinco meses, ya que Fuerteventura no me llenó. Me volví a Valladolid, pero siempre iba y venía. En definitiva, aquí estoy muy contento y, en general, es donde más a gusto me encuentro y donde más cariño de la gente recibo”.

-¿Se ve en un futuro estableciéndose de manera permanente en alguna isla?

“Sí, me gustaría. No tengo ni idea de lo que pasará, pero en un plazo no muy largo me gustaría vivir de manera estable en Canarias. Creo que estamos en alguno de los lugares más bellos del país. Hay que ver cómo lo gestiono, porque siempre está el problema de los transportes, pero con el paso del tiempo me reinventaré en mi relación con el deporte y con las carreras, por lo que quizás en ese momento sea más factible venirme a vivir a las Islas”.

-Habla de reinvertarse cuando ahora mismo está en la cresta de la ola del trail nacional e internacional.

“Tengo 47 años y estoy muy a gusto haciendo lo que hago. Me encuentro joven y en forma, pero quizás no me veo con 55 años en la misma situación que ahora. Estando en una meta hay que darle al público mucha energía y quizás no me encuentre con la misma fuerza que ahora. Sin duda que seguiré ligado el mundo del deporte, de las carreras y al trail, pero seguramente estaré más ligado a la consultoría y organización de eventos. No estaré tanto en la primera línea”.

-A nivel del trail nacional, hemos tocado techo. ¿Habrá que reinvertar también el trail nacional para no dejar de ser una potencia mundial?

“Hay tres puntos de vista en este asunto. Desde la perspectiva de corredores, hay gente de mucho nivel, como Luis Alberto, Kilian Jornet y Cristofer Clemente, pero es verdad que se está acabando una generación. En cinco años tiene que haber un relevo generacional, por lo que se tiene que hacer una apuesta por la base. Al trail han llegado corredores que no vienen desde un trabajo de escuela. Es muy importante que haya un trabajo de escuela para que este trabajo se consolide. Hay que trabajar en esa línea para tener un relevo de corredores. Este deporte está en una fase de madurez, por lo que creo que hay que apoyar a los chavales y a los entrenadores para que tengan una formación más reglada. Eso nos va a ayudar a perpetuar el trabajo que se ha hecho, casi de manera espontánea, con corredores que han ido surgiendo y a los que nadie les ha dicho cómo se deben hacer las cosas. Desde el punto de vista de las organizaciones, se tienen que profesionalizar. Hay demasiadas carreras y tiene que producirse una selección natural, de hecho ya la está habiendo. Hay carreras que han tocado techo, otras que se mantienen y otras que están en declive y desaparecerán”.

-¿Pero para que una carrera se mantenga tiene que tener detrás un respaldo institucional?

“Absolutamente que no. En España somos muy de que todo nos lo tienen que dar. Las instituciones tienen que apoyar, pero tenemos que ir hacia las organizaciones privadas. La tercera pata son las marcas. En algunos casos están intentando monopolizar el mundo del trail creando sus propios circuitos y haciendo sus propias ligas. Ahí son las federaciones las que tienen que reglamentar el deporte. El gran salto de este deporte será cuando sea olímpico. Hay muchas voces en contra de que se produzca eso, ya que creen que se perderá el espíritu montañero con el que comenzó, pero es que ya se ha perdido”.

-¿Cómo ve la organización de las carreras de trail en Canarias?

“En Canarias el trail es deporte nacional, casi como la lucha canaria. Es el sitio donde más carreras y corredores hay. Aquí voy por la calle y la gente me conoce, eso no me pasa ni en Valladolid, que es mi casa. Canarias es la zona de España donde las carreras dependen más de las instituciones públicas y donde tienen más componente político. En muchos casos, eso lo percibe el corredor. Al final la política gira constantemente y hay carreras que se van a ver influenciadas por cambios políticos. Eso no es bueno. Una carrera tiene que tener un buen trabajo profesional detrás y gestionada por gente del trail, del deporte y de la montaña. Poco a poco deben ir siendo autosuficientes, autogestionadas y buscar apoyos externos”.

-¿A quién ve siendo el próximo Cristofer Clemente?

“Cristofer es joven. Es del 85 y le queda mucho recorrido. Aquí se está haciendo un buen trabajo con la cantera y Canarias tiene los mejores ingredientes para hacer un plato de categoría. Aquí se puede hacer trail los 365 días al año. Es verdad que no se está haciendo un trabajo estructurado, salvo cosas puntuales en islas más pequeñas. Así va saliendo gente a imagen y semejanza de Cristofer Clemente, Yeray Durán, Dani Santana, o recuerdo lo que hizo en su día Amada de Jesús. Así están surgiendo Javi Sosa, Javier Fernández, Álvaro Escuela, Moana Kehres y no me quiero dejar a nadie”.