EN VIVO| El CD Tenerife pierde al descanso ante el Mallorca (0-1)

Vale el gol marcado por Estupiñán en el minuto 15 de partido, gol con el que el CD Tenerife pierde, de momento, el choque contra el Mallorca. Un desajuste defensivo provocó el tanto balear, mientras que el equipo local suma ya 437 minutos sin marcar.

José Luis Oltra repitió el mismo once inicial que perdió en el Carranza, con Coniglio en la delantera.

El cuadro local saltó al campo con la intención clara de mandar en el partido y de buscarle las cosquillas al Mallorca, equipo que en la primera vuelta le propinó a los blanquiazules una dura derrota, aún hoy recordada en el vestuario insular.

Lasso tuvo en sus botas la primera acción peligrosa del encuentro, con un disparo que se fue por encima de la meta de M.Reina.

Sin embargo fue el cuadro balear el primero en acertar sobre la meta de Dani. Un desajustes defensivo, con Alberto como princpal protagonista del mismo, lo aprovechó Estupiñán, a pase de Lago Junior, para marcar un gran gol tras tiro cruzado que no pudo evitar el cancerbero hispano-venezolano.

Tras el gol, un sector de la afición la emprendió con Alberto. Lo responsabilizó del 0-1 y le pitó cada vez que tocaba la pelota. Otro sector respondió a los pitos con aplausos del majorero.

El equipo local no se vino abajo y logró meter en su campo al rival, aunque sin crear ocasiones reales de peligro. Eso sí, estuvo cerca de marcar en el minuto 37 Malbasic. Una buena triangulación suya y de Lasso provocó una ocasión que desbarataron el portero del Mallorca y su defensa.

En la recta final de la primera parte, Jorge vio la quinta tarjeta amarilla, por lo que estará varias semanas sin jugar, ya que en la próxima tocaría el Reus y el partido no se jugará. Por lo que el defensa cumplirá ciclo en la siguiente jornada.

