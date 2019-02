Esta es la adolescente que compartirá hit con Rosalía

Rosalía, la cantante española del momento, cruzará su futuro profesional a corto plazo con la prometedora artista estadounidense de 17 años, Billie Eilish. Así lo desveló la propia Eilish en una entrevista concedida a la BBC, en la que aseguró que “tuvimos una sesión juntas hace aproximadamente un mes”.

Billie Eilish está inmersa en la promoción de su primer álbum, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, a través del cual intentará estar a la altura de la expectación generada con el tema Ocean Eyes, que arrasó en 2016.

