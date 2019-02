Justin Bieber y Hailey Baldwin desnudan su relación para VOGUE

Justin y Hailey Bieber, ella ha adquirido el apellido de él, han decidido abrir sus corazones a la edición norteamericana de VOGUE. Fotografiados por la prestigiosa Annie Leibovitz, la pareja ha concedido una sincera entrevista al periodista Rob Haskell.

En esta, Justin y Hailey hablan abiertamente de su matrimonio, una boda sorpresa que dejó a todos sin palabras. Tras una relación de idas y venidas, el cantante y la modelo se dieron el ‘sí, quiero’ el pasado mes de septiembre en Nueva York. Aún así, no todo es de color de rosas en su historia de amor, ambos han acudido a un consejero matrimonial que les ha ayudado a afrontar su relación.

Aconsejados por el pastor Judah Smith, gran amigo y guía espiritual de Bieber, la pareja acude a este consejero porque, como la propia Hailey reconoce, “la cosa es que el matrimonio es algo muy fuerte. Esta es la frase que te deberías llevar. Es realmente difícil”.

JUSTIN BIEBER: “HE TOMADO ALGUNAS DECISIONES MUY MALAS”

Y es que, en una vida marcada por el éxito mundial, Bieber tiene un gran problema con la confianza: “Es muy difícil para mi confiar en la gente. He estado luchando con la idea de si la gente me está usando o no están conmigo realmente por mi, y luego hay muchos periodistas que buscan sacarme algo para utilizarlo en mi contra”, una importante confesión a la que añade: “Una de las cosas que se me hacen más grandes es confiar en mí mismo. He tomado algunas decisiones muy malas en el terreno personal y en mis relaciones. Estos errores han afectado a la confianza que tengo sobre mi propio juicio. Es, incluso, difícil confiar en Hailey”. Una falta de confianza en la que trabajan día a día según Bieber.

Y es que la pareja se conoce desde hace muchos años, el padre de ella era amigo de la madre de Justin, Pattie Mallette, aún así su amistad nació hace relativamente poco. “Un día Justin llegó a Hillsong (iglesia cristiana de origen australiano al que acuden muchas celebs en Nueva York) y fue como, ‘pareces mayor’. Pasado un tiempo, él se convirtió en mi mejor amigo chico”, un acercamiento que les llevó establecer una amistad que despertó los sentimientos en ellos.

Tres años después comenzaron una relación que terminó bastante mal. “Hubo un periodo de tiempo en el que si yo entraba en una habitación, él salía corriendo”, explica la hija de Stephen Baldwin. Un enfriamiento que acabó el mes de junio de 2018. Ambos se encontraron en una conferencia del pastor Rich Wilkerson Jr -el mismo que casó a Kim Kardashian y Kanye West- y las flechas de cupido volvieron a atravesar sus corazones. “Al final de la conferencia, nos dimos un abrazo. Él me dijo algo así como “nosotros no vamos a volver a ser amigos’, y yo dije: ‘¿No?'”. Solo un mes después, Justin Bieber y Hailey anunciaron su boda.