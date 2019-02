La industria del porno cancela rodajes ante el rumor que apunta que Nacho Vidal tiene VIH

La industria del porno ha tenido que echar el freno a algunos rodajes ante la alerta creada por el periódico ElNacional.cat. Este medio afirmaba que el reconocido actor Nacho Vidal habría dado positivo en un test de VIH. Tal y como apunta EL ESPAÑOL, el intérprete no ha desmentido ni confirmado nada al respecto, sin embargo, su madre ha asegurado que es totalmente falso.

A pesar de todo esto, las productoras han decidido frenar algunos rodajes mientras se aclara la situación. La actriz erótica Nicole DuPapillon ha explicado que ella ha vivido hoy la cancelación de dos escenas porno por la noticia.

La agencia Nikki Models no permitirá a sus modelos prestar servicios en los próximos dos meses para que haya transparencia en este asunto. Lo mismo ha hecho FakeHub, una plataforma de reality porno que ha añadido que todos sus actores se someterán de forma inmediata a test de VIH, además de unirse a la petición de parón.

Please one positive case of syphilis and one positive case of HIV, it is time to take this serious. If any of NM models will shoot in the period 8 weeks, they will be deleted of our site and they will not work with our agency anymore. Please if you stopped tweet #WeStoppedXXX

