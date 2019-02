La mejoría del Tenerife la mide un Deportivo invicto en Riazor

Cualquier apostante de quinielas o apuestas online que eche un vistazo a los antecedentes del partido Deportivo-CD Tenerife y vea que el cuadro gallego se mantiene invicto en lo que va de curso en Riazor, y que su rival no gana a domicilio desde el 1 de marzo de 2018, tendrá muy claro su pronóstico. Pero esto es fútbol y el representativo podría acabar con el mal fario como visitante en uno de los campos más complicados de la categoría si logra los tres puntos.

Los blanquiazules, rearmados en las dos ultimas jornadas ante Nàstic y Málaga, con las aportaciones estelares de Borja Lasso y Uros Racic, afrontan esta noche, a partir de las 19.30 horas, una prueba de fuego para calibrar por primera vez al nuevo Tenerife lejos del Heliodoro Rodríguez López.

Durante la primera vuelta el rendimiento, los resultados y el juego en los partidos en el Estadio y en los desplazamientos han sido totalmente opuestos, ya que como foráneos los tinerfeños han sumado cinco empates y seis derrotas en sus once salidas.

José Luis Oltra se llevó a 19 futbolistas, con las novedades de Paco Montañés, que vuelve tras no jugar ante el Málaga por problemas físicos, y de Luis Milla, que esta semana entrenó entre algodones por unas molestias en la rodilla. Ambos, si no hay contratiempos de última hora, formarán parte del once inicial con los que habitualmente vienen jugando en los dos últimos encuentros. En cuanto al capítulo de bajas, la enfermería sigue con inquilinos como Mauro Dos Santos, que ya trabaja con el grupo, pero que llega muy corto de preparación para este partido, Samuel Camille, Nano Mesa y Aitor Sanz.

El último refuerzo blanquiazul, Isma López, pasó ayer el reconocimiento médico, y estará a disposición de Oltra la próxima semana.

En cuanto al Deportivo, los gallegos incorporaron en el último día del mercado a Íñigo López y a Nahuel Leiva, que podrían entrar en la lista de convocados de Natxo González. Quienes no serán de la partida son los sancionados Carlos Fernández y Vicente Gómez.

El técnico vitoriano del Deportivo mantendrá el 4-3-3 de las dos últimas jornadas y en el once la principal duda reside en quién sustituirá al grancanario Vicente Gómez, con Pedro Mosquera y el colombiano Didier Moreno como principales opciones, mientras que si Fede Cartabia, con molestias durante la semana, no puede jugar, lo más probable es que su lugar lo ocupe el goleador vallisoletano Quique González.

Alineaciones probables

Deportivo Coruña: Dani Giménez; David Simón, Duarte, Marí, Caballo; Edu Expósito, Álex Bergantiños, Pedro Mosquera o Didier Moreno; Borja Valle, Christian Santos, Quique González.

CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Alberto Jiménez, Héctor Hernández; Luis Milla, Uros Racic; Suso Santana, Borja Lasso, Paco Montañés; Malbasic.

Árbitro: José Antonio López Toca (C. Cántabro).

Estadio: Estadio Abanca-Riazor.

Hora: 19.30 (LaLiga 1/2/3 y Televisión Canaria)