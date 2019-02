La brutal cantidad de dinero que se gastó Kiko Rivera por su adicción a las drogas

La sinceridad está marcando el paso de Kiko Rivera por la casa de Gran Hermano. Después de reconocer que era adicto a las drogas, el hijo de Isabel Pantoja ha dado a conocer la millonaria cifra que gastó en esos años de fiesta. “Empecé a ganar dinero con 17 años. Eran dinerales. Estuve así diez años. Sé lo que es tener dinero y lo que es no tenerlo. Errores del pasado. He malgastado mucho. Tuve seis coches en mi casa… Me llegó el palo. Yo he tenido mucho dinero. He ganado muchísimo dinero, más de tres millones de euros… rozando incluso los cinco. Podría tener ahora todas mis cosas bien”, ha confesado el DJ.

“Uno de los peores momentos de mi vida fue cuando mi madre necesitó dinero y yo, habiéndolo tenido, no se lo pude dar. Me lo había gastado en mis adicciones y también en ser generoso con los demás. Yo invitaba a todo siempre a mi gente, y así me he fundido mucho dinero”, ha añadido.

Además, también hemos conocido que el sueldo del hijo de la Pantoja en el reality de Telecinco ya ha sido embargado por Hacienda para pagar sus deudas.