Leopoldo Abadía, en el Foro Premium del Atlántico, de DIARIO DE AVISOS

El conocido profesor y escritor español Leopoldo Abadía participa hoy jueves en el Foro Premium del Atlántico, organizado por la Fundación DIARIO DE AVISOS, para analizar y reflexionar sobre los misterios de la economía actual. Lo hará a partir de las 9.00 horas en la sede permanente del Foro, en el Iberostar Grand Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife, para el selecto grupo de los miembros del club.

Abadía es conocido, entre otras muchas razones, por su análisis de la Gran Recesión (como se conoce a la crisis económica mundial que empezó en el año 2008) mediante un artículo que, en apenas unas semanas, recibió millones de visitas y que lo llevó a publicar un libro titulado La crisis ninja y otros misterios de la economía actual. En esta serie de artículos, el profesor explicaba los pormenores de la crisis de las hipotecas sub prime desde un lenguaje coloquial. El libro tuvo una gran acogida, liderando las listas de ventas y continuando así con el fenómeno de Internet iniciado por el artículo y llevando al autor a aparecer en numerosos programas televisión.

En su obra, Abadía se refiere a las personas que no tienen ingresos, ni trabajos ni activos, y que han desatado la tormenta al no poder hacer frente a los gastos con los que pagar los créditos hipotecarios que les fueron concedidos por esas empresas que no supieron medir el elevado riesgo en el que caían. Según este profesor, la crisis mundial que azotó la economía comienza con un bajón de los intereses en Estados Unidos, y cómo, con los intereses bajos, los bancos no hacen negocio, se proponen hacerlo de otra manera. Todos los bancos buscan un tipo de personas a los que conceder un préstamo hipotecario, son los que compara con los ninjas, que es gente que no tiene ingresos ni trabajo ni tiene propiedades. Estos préstamos se los dan aunque saben que no los van a poder devolver, porque, si no les devuelven el dinero se quedan con la casa, y los bancos piensan que el mercado inmobiliario seguirá en alza. Con lo cual si el ninja no paga se vende la casa y problema resuelto, ya que hacen un buen negocio.

Pero llega un momento en que el negocio va tan bien que los bancos no tienen dinero para prestar. Entonces los bancos estadounidenses piden dinero a bancos de otros países a los que devuelven ese dinero con paquetes de préstamos hipotecarios. De esa forma, la mayoría de los bancos del mundo tienen comprados préstamos hipotecarios de ninjas. Cuando en un momento dado la burbuja inmobiliaria explota, todos los bancos se ven afectados y la crisis estalla. Ahora, a sus 84 años, Leopoldo Abadía presume ahora de ser un experto en otras cuestiones más importantes como la familia, ya que este exprofesor del IESE es padre de 12 hijos, abuelo de 48 nietos y acaba de publicar Abuelos al borde de un ataque de nervios, donde resalta, con un gran sentido del humor, la importancia de la familia y el papel del abuelo, en lo que afirma, tiene “una gran experiencia”.

Algunas de sus publicaciones son: Yo de mayor quiero ser joven, Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón, La economía en 365 preguntas, El economista esperanzado, 36 cosas que hay que hacer para que una familia funcione bien o Qué hace una persona como tú en una crisis como esta.

Foro Premium del Atlántico con Leopoldo Abadía es un evento patrocinado por Grupo Rahn, Puertos de Tenerife, Philip Morris International e Iberostar Grand Hotel Mencey, y cuenta con la colaboración de Canarias.com y Sonoplus.