Manolo Mesa presenta el Suzuki Swift Sport N5 R+

Manolo Mesa junto a José Carlos Déniz durante la presentación del Suzuki Swift N5 R+ con Benito Débora.

Uno de los reclamos de esta VII Subida a Palo Blanco es el regreso a la competición tras 18 años de inactividad de Manolo Mesa, que ayer presentó oficialmente su equipo y su nueva montura, el Suzuki Swift Sport N5 R+ en la Estación de Servicios Shell de Ofra, en de Santa Cruz de Tenerife.

Mesa estuvo acompañado por José Carlos Déniz, que será su copiloto en el campeonato Provincial de Rallys. Su primer objetivo será luchar por estar entre las primeras posiciones, sin descartar alcanzar el podio en los Campeonatos de Rallys y Montaña.

El evento contó con la presencia de José Benito Devora, concejal de Deportes de Los Realejos, Francisco Negrín, presidente de la Federación Interinsular de Automovilismo de Tenerife; Diego Hernández, gerente de Suzuki Femotor-Tenerife; David Durán, responsable de ventas directa Shell para la provincia y Moisés y Zacarías León, gerentes de Calzados Cely.

El Suzuki Swift N5 R+, es la unidad del equipo Suzuki España que la temporada pasada pilotó Javier Pardo en 2018 e identificada con el chasis número 2. Está equipado por un motor 1.6 litros-turbo brida 34 mm, que desarrolla una potencia cercana a los 300 CV, con caja de cambios secuencial de 6 velocidades y tracción a las cuatro

ruedas y un peso de 1.275 kg, con un valor estimado de 120.000 euros.

Manuel Mesa reiteró que le hace mucha ilusión este proyecto que supone su al automovilismo de competición después de 18 años de inactividad. “Para ello me he rodeado de un gran equipo y un coche atractivo para los aficionados de Canarias como es el Suzuki Swift N5 R+, la primera unidad de la que se desprende el equipo oficial de Suzuki Ibérica”.

Cuestionado por sus objetivos esta temporada reconoció que “nuestro objetivo prioritario es adaptarnos a toda la configuración del equipo, estrenamos un coche con el que solo he realizados un pequeño test en el circuito de Maspalomas, sacando valoraciones importantes y sobre todo que me encuentro muy a gusto con las prestaciones”.

He podido comprobar que no estaba oxidado del todo y que todavía me queda mucho por dar a los aficionados. Por ello, pido un poco de paciencia antes de que lleguen los resultados y que sepan valorar que no es un coche para rivalizar con los potentes Porsches o los R5”.

Mesa concluyó agradeciendo “a todos los patrocinadores la colaboración prestada para sacar adelante este proyecto. Para ello me he rodeado de un gran equipo de profesionales que juntos podremos alcanzar grandes metas en Canarias. Esta temporada me centraré en los campeonatos de Rallys y Montaña del provincial y insular de Tenerife, con algunas salidas a La Palma y Gran Canaria, sin que todavía tengamos definido las pruebas a las que acudiremos”.

Por su parte, su copiloto José Carlos Déniz reconoció que cuando Manolo le propuso que le acompañara en esta aventura “no me lo pensé mucho y en ello estamos. Es un proyecto bonito que cuenta con gente entendida en automovilismo. Aportaré toda mi experiencia para lograr los mejores resultados”.

El gerente de Femotor Tenerife, Diego Hernández recordó que “que Suzuki lleva en Tenerife varios años”, pero ha sido gracias a Femotor “cuando en este último año hemos dado un salto de calidad y atención al cliente”. “Con Manuel Mesa iniciamos una colaboración importante con el automovilismo. Un proyecto ilusionante y que seguro que agradará a los aficionados”, reconoció.

David Durán destacó que: “Hoy es un día importante para el mundo del motor con la llegada a Canarias de un coche muy atractivo para los aficionados y un proyecto ilusionante en el que con lubricantes Shell no hemos involucrado por la confianza que nos ha mostrado el equipo Mesa Competición al que le deseamos toda la suerte del mundo”.

Francisco Negrín deseo suerte al nuevo equipo comentando: “el automovilismo está de enhorabuena con la llegada de un nuevo coche que augura una temporada emocionante con un parque automovilístico que ha crecido en calidad de monturas”.

Cerró el acto José Benito Devora, concejal de Deportes de Los Realejos expresando que: “Con Manuel Mesa solo fueron necesarios dos minutos para cerrar los acuerdos de colaboración. Manolo representa al municipio en su apoyo al deporte. Son ya 30 coches y equipos con los que contamos en el municipio de Los Realejos. A Manolo y José Carlos les deseo que disfruten de su nueva máquina, una preciosidad.”

Estructura del equipo Mesa Competición se completa con: Victor Martín, jefe de equipo; Fernando Alfonso, Jefe de mecánicos.