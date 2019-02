Mate X: Huawei se sube al carro de los móviles plegables

Mate X es la apuesta de Huawei con los dispositivos plegables y para la era del 5G, un smartphone que se convierte en tableta y que la compañía ha presentado, en el marco de Mobile World Congress (MWC 2019) de Barcelona, junto con los nuevos ordenadores portátiles MateBook X Pro, MateBook 13 y MateBook 14, que introducen la tecnología Share OneHop para convertir archivos entre dispositivos.

Huawei ha cerrado un año 2018 con más de 206 millones de unidades de smartphones vendidos en todo el mundo, y más de 100 millones de unidades de dispositivos como tabletas, PC y wearables, cuyas ventas han crecido, además, un 14%, un 335% y un 120%, como ha indicado el CEO de Huawei Consumer Business Group, Richard Yu.

Yu ha presentado Mate X, su apuesta por los móviles plegables con tecnología 5G. Este dispositivo ofrece tres tipos de pantalla. Cuando está desplegado, es una tableta de 8 pulgadas con resolución 2480 x 2200 píxeles. Plegada, ofrece dos opciones: un lateral se convierte en una pantalla de 6,6 pulgadas y el otro, de 6,38 pulgadas.

Este dispositivo se pliega con un diseño propio de Huawei, Falcon Wing, que cuenta con una bisagra patentada que ha costado a la compañía 3 años de desarrollo, y que está formada por más de cien componentes. La cámara lleva el sello de Leica, y en el lateral se encuentra el botón de inicio que acoge también el sensor de huellas dactilares.

Mate X está equipado con el procesador Kirin 980 y el módem Balong 5000, que ofrece una velocidad de 1GB (una película) en 3 segundos. La batería de 4.500 mAh en dos partes que complementa con tecnología de carga rápida 55W que, en solo 30 minutos, carga el 85 por ciento de la batería.

Este equipo estará disponible a mediados de 2019, por 2.299 euros, con 8GB de RAM y 512 de capacidad interna, y en un único color: Interstellar Blue.

Huawei también ha aprovechado este acto para dar a conocer el nuevo portátil de la marca, Matebook X Pro, un equipo de 13,9 pulgadas diseñado para la productividad y para tal fin ofrece el formato 3:2. La pantalla Ultra Full View aprovecha el 91% del espacio y cuenta con una resolución de 3000 x 2000 píxeles, 260 ppi, y un brillo de hasta 450 nits.

Matebook X Pro está equipado con hasta la octava generación del procesador Intel Core i7 y cuenta con un puerto Thunderbolt 3, que duplica el rendimiento respecto a la generación anterior, y una tarjeta gráfica GeForce MX250.

