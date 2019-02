Netflix creará una serie con la saga superventas Valeria

La saga superventas Valeria vuelve a conquistar al público español -sobre todo, femenino-, pero esta vez desde la pequeña pantalla. Los exitosos libros de la escritora valenciana Elísabet Benavent serán adaptados a la televisión a través de la plataforma Netflix. El proyecto comenzará a grabarse próximamente.

“El vértigo de saber que 190 países tendrán acceso a las aventuras de Valeria y las chicas. Siento muchas cosas ahora mismo pero todas estimulantes y emocionantes”, ha relatado esta mañana la propia escritora a través de su cuenta oficial en Instagram.

Desde que publicó su primera novela, En los zapatos de Valeria, Benavent ha vendido más de un millón de ejemplares. Una primera historia de esta joven, a la que le siguieron el resto de títulos de la saga: Valeria en el espejo, Valeria en blanco y negro y Valeria al desnudo.

Desde entonces han visto a la luz ocho libros más: Persiguiendo a Silvia y Encontrando a Silvia, los pertenecientes a la Trilogía Mi Elección Alguien que no soy, Alguien como tú y ‘Alguien como yo’, el Horizonte Martina, compuesto por ‘Martina con vistas al mar’ y ‘Martina en tierra firme’ y ‘Mi isla’ de una única entrega.

Iba a esperar a las once para compartirlo en mis redes, pero he despertado con 98 mensajes en mi móvil con lo que… creo que ya es oficial. La imagen habla por sí misma pero, ahí va: @netflixes adaptará la Saga Valeria. Y yo me muero de ilusión. La tranquilidad de saber que Valeria caminará de mano de un equipo que la cuidará, guiará y la ayudará a crecer. La ilusión de ver cumplido otro de mis sueños. El calor de la gente a la que quiero apoyando cada paso. El vértigo de saber que 190 países tendrán acceso a las aventuras de Valeria y las chicas. Siento muchas cosas ahora mismo pero todas estimulantes y emocionantes. Todo esto no habría podido suceder sin vosotr@s, que disteis vida, alas y voz a cada personaje, qué apoyasteis mis sueños y los hicisteis reales. Así que, familia, esto es vuestro, os lo dedico enteramente a vosotr@s. No quiero enrollarme demasiado pero dejad que añada algo más: cuando alguien intente echar por tierra vuestras ganas y vuestros sueños, cuando penséis que es imposible, cuando tropecéis u os desaniméis… pensad que se puede, que caerse está permitido pero como dice el dicho, levantarse es obligación. Podéis cumplir vuestros sueños. Soñad, trabajad, ilusionaos, volad. Os quiero.

