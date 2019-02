“No estamos dispuestos a perder esta partida; haremos lo que sea”

“Tenemos claro que no vamos a renunciar a esta partida [los ocho millones de euros para el agua de riego en las Islas] y para ello haremos lo que sea”. Así de contundente se mostró ayer la presidenta de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga), Ángela Delgado, después del “ninguneo” del Ministerio para la Transición Ecológica, “que hoy dice una cosa y después otra”.

El problema de los fondos destinados a compensar el agua de riego en las Islas se remonta al mes de octubre pasado, cuando la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias recordó, a través de una carta, a la ministra Teresa Ribera que debía transferir los fondos, ya que estaba recogido en los Presupuestos. Transcurridos los meses y dado que el dinero no llegaba, el sector pidió una reunión con la Delegación del Gobierno en diciembre. El encuentro se celebró finalmente con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, quien se comprometió con los agricultores a solucionar el problema “lo antes posible”. La situación se recrudeció esta semana, después de que la ministra dijera en el Senado que los ocho millones correspondientes a 2018 se habían perdido y que los de este año, otros ocho millones, no están asegurados, al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado.

La presión, tanto del sector como del Gobierno regional y del Partido Socialista en Canarias, la llevó a rectificar y en menos de 24 horas se comprometió a transferir el dinero “lo antes posible”. Aun así, la presidenta de Asaga “no se fía”, porque, dice, “no nos han tomado en serio”. “Estamos cansados de promesas. Depende de a quién le preguntes te responde una cosa u otra”. Por ello, Delgado aseguró, en declaraciones a este periódico, que seguirán con su hoja de ruta porque, insistió, “no estamos dispuestos a perder esta batalla, es un derecho que tenemos recogido en el REF. Para quien conoce la singularidad canaria es de sentido común”.

El sector prepara para el día 22 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional del Agua, una gran manifestación, por lo que pide a todos los políticos, “sean del color que sean, que se pongan del lado del agricultor. Que se quiten la camisa de político y se pongan la del agricultor, sucia y sudada de trabajar, para que entiendan lo que pedimos”.

Delgado recordó que dicha partida es la única manera que tienen los agricultores de abaratar los costes del agua, con la actual sequía y con la subida de la luz prevista para este año. “Si los Presupuestos están prorrogados, la partida está. Que no busquen excusas, y si el dinero se lo dieron a otra comunidad, que lo devuelvan”.