“No soy gay”: el vídeo inédito de Michael Jackson en su primer interrogatorio por abuso de menores

El diario Daily Mail publica un vídeo inédito de Michael Jackson en el que aparece el cantante el 1 de marzo de 1996 durante el primer interrogatorio al que se sometió tras las acusaciones de abuso sexual.

En 2009, el diario News of the World filtró un fragmento del vídeo que ahora se ha podido ver al completo. Las imágenes fueron grabadas en el hotel ‘Four Seasons’ de Nueva York y muestran cómo los agentes preguntan a Jackson por “conductas inadecuadas” con Macaulay Culkin y dos de sus fans, los tres menores en aquel momento.

“Jesús siempre se rodeó de niños, así fue como me criaron, para ser así e imitarlo. Quiero aclarar que si la gente escucha una mentira el tiempo suficiente, la cree. Han mentido sobre mí. Soy un afroamericano, estoy orgulloso de eso, me honra. El rumor del aclarado de piel es un rumor. No me blanqueo la piel. No soy gay”, asegura en el vídeo.