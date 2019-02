Obligan a adjudicar de nuevo la reforma del Palacio de Deportes

El ambicioso proyecto para remodelar toda la manzana deportiva que rodea al Palacio Municipal de Deportes de Santa Cruz, incluida la propia instalación, fue adjudicado a la empresa Go Fit Andalucía en septiembre del año pasado. El importe de este concurso es de 16,2 millones de euros y su desarrollo supondrá un cambio radical en todo el entorno. Se dotará a la ciudad de 22.182 metros cuadrados para el deporte y se crearán 210 nuevas plazas de aparcamiento. Además se remozará el pabellón Paco Álvarez, se añadirá una nueva piscina a las dos ya existentes y se construirán dos pistas de tenis. Sin embargo, no será Go Fit Andalucía la que ejecute ese proyecto y lo gestione mediante una concesión. El Tribunal de Contratos Públicos del Gobierno de Canarias le ha dado la razón al recurso presentado contra esta adjudicación por la otra empresa (solo se presentaron dos), Centro Deportivo Puerto Palma, que ahora se identifica como Santagadea Gestión. El Tribunal de Contratos ordena al Ayuntamiento retrotraer todo el proceso hasta el punto en el que decidió dar un segundo plazo a Go Fit para que corrigiera parte de la documentación solicitada. El Tribunal estima que ese tiempo no debió concederse, y por lo tanto, Go Fit queda fuera del proceso y, automáticamente, la adjudicación se concede a Santagadea Gestiones.

El concejal de Infraestructuras, José Alberto Díaz-Estébanez, explicó a DIARIO DE AVISOS, que esta decisión no supondrá, administrativamente, demasiada complicación puesto que, “se llevará el nuevo acuerdo de adjudicación a la Junta de Gobierno y se finalizará el proceso”. Afirma que la diferencia económica entre una propuesta y otra tampoco será un problema puesto que “las ofertas económicas eran muy similares aunque es verdad que los proyectos son distintos”.

Según detalló Díaz-Estébanez, la reclamación al Tribunal de Contratos se centró en un paso concreto de la licitación, en el que se les pidió a ambas empresas que presentaran la documentación que acreditara que estaban dadas de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). “En este punto, Go Fit, presentó documentación relacionada con el IGIC y no el alta que pedíamos. Dada la juridisprudencia existente sobre este asunto, se decidió darle 5 días más de plazo para que corrigiera lo entregado porque, aunque lo que había presentado demostraba que estaba dada de alta, no era lo que se pedía”.

Esa decisión de ampliar el plazo es lo que recurrió Santagadea Gestión SLU y es en lo que el Tribunal de Contratos le ha dado la razón. “Nos ordena que retrotraigamos las actuaciones justo antes de esa ampliación del plazo, por lo que, en la práctica, al no corregirse la documentación por parte de Go Fit, la adjudicación pasa a ser para Santagadea”, explica el edil.

Contencioso

Sin embargo, aunque Díaz-Estébanez asegura que no se va a producir grandes cambios, lo cierto es que hay muchas probabilidades de que Go Fit acabe recurriendo a la justicia ordinaria. Será en ese momento cuando el juzgado decida si se paraliza el proceso de adjudicación o no.