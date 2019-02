O’Leary niega ahora estar harto de Canarias: “Mi familia y yo repetimos en las islas”

El consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, ha negado haber sugerido que los europeos “estén hartos de Canarias”, unas palabras que nunca hubiera dicho porque “no menosprecia su excelente” oferta y porque, de hecho, su familia y él piensan repetir vacaciones en las Islas.

El empresario irlandés ha escrito al presidente canario, Fernando Clavijo, para responder a la sorpresa que este le había trasladado tras leer en algunas informaciones que, al presentar las nuevas rutas de Ryanair a Tel-Aviv (Israel), había asegurado que apostaban por nuevos destinos “porque la gente está harta de Canarias”.

En una carta a la que ha tenido acceso Efe, O’Leary alega que las informaciones que le atribuyen esas palabras son “falsas e imprecisas” y transmite a Clavijo “su garantía personal” que va a seguir “profundamente comprometido con las Islas Canarias”.

“Como otras muchas personas, mi familia y yo visitamos repetidamente Canarias y pensamos seguir haciéndolo”, dice.

O’Leary argumenta que, como responsable de “la mayor compañía aérea que opera desde y hacia Canarias, en ningún caso menospreciaría el excelente producto que ofrece Canarias, ni sugeriría que la gente está harta de ir a Canarias”.

“Esto no significa que Canarias no se enfrente a algunos retos”, advierte, “en especial teniendo en cuenta que otros destinos más baratos como Turquía y Egipto están volviendo a emerger y a crecer nuevamente tras algunos años de alarma por motivos de seguridad”.

Michael O’Leary subraya que Ryanair “continúa invirtiendo con determinación en Canarias, en concreto a través del establecimiento de bases aéreas, de pilotos y de tripulantes de cabina asignados a las bases de Canarias durante todo el año”.

Pero también precisa que “algunas de esas bases están generando pérdidas” a la aerolínea, “sobre todo durante la temporada de invierno”, motivo por el cual Ryanair están haciendo un trabajo de revisión para determinar “si se pueden seguir manteniendo en el medio plazo o si algunas deberían suprimirse”.

“Espero que confíe en que no he realizado las declaraciones que se me atribuyen y, por tanto, no existen motivos para que ni usted ni su Gobierno se muestren sorprendidos ni disgustados por tal motivo”, responde O’Leary a Fernando Clavijo.