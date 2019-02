Priscila Medina Quintero: “Siempre recordaré mi reinado infantil con un disfraz de mi padre”

Ranillera por los cuatros costados, ha participado desde pequeñita en el Carnaval del Puerto de la Cruz y hace tres años fue segunda dama de honor con un traje de Santi Castro, en Santa Cruz. Ahora, con Sedomir Rodríguez de la Sierra, Priscila Medina Quintero aspira a coronarse reina del Carnaval chicharrero. Pese a su juventud, apenas 22 años, ya dispone de un amplio bagaje de entorchados: Reina de las Fiestas de Julio del Puerto de la Cruz en 2016, también en ese año fue cuarta dama de Miss Tenerife y concursante en Miss España, sin olvidar que además fue finalista de Dama de Tenerife en 2015 y cuarta en Dama de España. Ahora aspira al cetro de la Reina de Carnaval, tras una pausa de tres años para dedicarse a los estudios, aunque no ha dejado de desfilar en pasarelas, haciendo gala de los genes de su padre, diseñador de disfraces en su Puerto de la Cruz natal.

-¿De dónde te viene el cariño por el Carnaval?

“Viene de familia, porque mi padre es diseñador para grupos de Carnaval del Puerto de la Cruz y siempre me han gustado los disfraces y el mundo de la moda. A los nueve años ya fui reina infantil en mi municipio, con una fantasía creada por mi padre. Siempre guardaré como oro en paño ese día”.

–Ya brilló con un diseño de Santi Castro y ahora espera hacer lo mismo con otro grande como Sedomir. ¿Por qué cree que la eligió para llevar la fantasía La Nuit?

“Yo ya conocía a Sedomir, a través de mi padre. Fue él quien después de presentarme en Santa Cruz en 2016 me llamó para que fuera candidata a las Fiestas de julio en el Puerto de la Cruz. Nada más terminar el Carnaval del año pasado, en marzo, me llamó para decirme que había pensado en mí para una fantasía que iba a presentar en Santa Cruz y no dudé un instante en decirle que sí”.

-Estamos hablando casi de un año. El traje, por tanto, estará muy bien atado…

“Es espectacular, solo puedo decir eso, es una auténtica joya. Solo espero que podamos dar un gran espectáculo y que a la gente le guste, como me gusta a mí”.

-¿La Nuit o el día, qué te gusta más?

“Todo tiene su momento, pero la noche tiene algo especial”.

-Desde marzo ya te consideraste candidata, pero ¿cómo ha transcurrido todo este tiempo?

“Lógicamente, en los últimos meses el trabajo ha sido frenético, ensayando y acudiendo al taller a diario para ayudar en lo que pueda”.

-¿En qué se diferencia tu primera candidatura en 2016 a esta?

“Entonces era la primera vez y creo que andaba más nerviosa, además de que son dos diseñadores bien diferentes. Esta vez he visto nacer el traje y he tenido mayor implicación en la fantasía que en 2016 con Santi Castro”.

-¿Has tenido que subir o bajar de peso para hacer frente a la fantasía?

“La verdad es que me mantengo en mi peso, porque siempre he llevado una dieta equilibrada, aunque es verdad que he tratado de eliminar comida basura, además de entrenar casi todos los días, como he hecho casi siempre, aparte de hacer deporte para fortalecer las piernas”.

-¿Qué deporte has practicado?

“He jugado sobre todo al baloncesto, cuando era pequeña. Ahora hago entrenamiento funcionales”.

-¿De base, alero o pívot?

“Lo hice de pivot, con 1.70 era de las más altas del equipo”.

-¿Ya sabemos que eres carnavalera, pero qué es lo que más te gusta de las fiestas?

“Me encanta sobre todo la Gala de la Reina, por encima de cualquier otro acto, pero también los concursos de disfraces y me encanta disfrutar en la calle, cada día con un disfraz diferente”.

-¿Qué te pareció el concurso de murgas?

“La verdad es que estuvo muy bien, aunque terminó muy tarde, y además me tocó entregar el premio de Interpretación a los Zeta Zetas. La otra vez me tocó las agrupaciones musicales y la verdad es que no tiene nada que ver con el concurso de murgas”.

-¿Qué no te han preguntado estos días?

“La verdad es que no sé qué decirte, porque ya me han preguntado absolutamente de todo”.