Sal y pimienta: Niokobok, la nueva oferta gastronómica de Santa Cruz

Santa Cruz lleva ya tiempo ampliando su oferta gastronómica con la apertura de nuevos restaurantes, en su mayoría de cocinas orientales, peruana, japonesas o asiáticas. Hace pocos día ha abierto un nuevo local Niokobok en la planta cuarta del hotel Adonis Plaza, concretamente en la plaza de la Candelaria. Niokobok (palabra senegalesa que se traduce por todos juntos, en familia o entre amigos) es consecuencia de la remodelación de la antigua cafetería del hotel que ahora se ha convertido en un restaurante con terraza divido en dos espacios. Uno de ellos permite reuniones privadas y el otro una terraza desde la cual se divisa el skyline de la capital tinerfeña

El chef de origen francés Marc Neris, al frente de los fogones

Al frente de los fogones se encuentra el chef Marc Neris quien a lo largo de su etapa profesional ha pasado por restaurantes como El Principito, en La Laguna, o por el gastrobar El Gusto por el Vino, ubicado en La Recova, o el Corcho, ambos en Santa Cruz, entre otros. Neris propone un menú ejecutivo de 22 euros (más el IGIC) o la carta. Entre otros platos se puede degustar la terrina de foie-gras con grosella negra; ceviche de sama roquera con salsa de maracuyá; tataki de atún con sésamo negro y tomate o el maigret de pato en salsa de setas y pasta fresca. Los postres también son elaboración de Neris. Imprescindible la tarta fina de manzana sobre mazapán con helado de vainilla.

GM Food participa en la Feria Gran Canaria Me Gusta

GM FOOD, a través de su enseña GMcash, participará un año más en la Feria Gran Canaria Me Gusta con el patrocinio de las exhibiciones en el escenario principal del chef Erlantz Gorostiza, del restaurante M.B (Martín Berasategui), en The Ritz Carlton Abama, con 2 estrellas Michelin, y de Óscar Dayas, embajador de GMcash, así como de los talleres de Cocina Gran Canaria Junior, que impartirá este fin de semana, Esther Requena, la ganadora de Masterchef 5. La feria organizada por el Cabildo de Gran Canaria, se celebrará del 15 al 17 de febrero, en Infecar, con un amplio programa de exposiciones, catas, degustaciones y venta de productos de kilómetro 0.

David Arrebola, vicepresidente de la FABE

El tinerfeño David Arrebola García fue elegido el pasado lunes vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Barmans de España, en un acto celebrado en Madrid. Arrebola, de 38 años de edad, empezó en el mundo de la hostelería a los 16 años y ha figurado en los primeros puestos en varios concursos a nivel nacional e internacional. Es presidente de la Asociación de Barmans de Tenerife y trabaja en el GF Gran Costa Adeje, con categoría de 5 estrellas.

La gastronomía, el 40% del gasto turístico

El turismo gastronómico se ha disparado un 18% en el último año, por ello la gastronomía supone ya el 40% del gasto turístico mundial, según un estudio elaborado por el comparador de seguros de viaje Acierto.com, que ha analizado la situación del gastroturismo.

La guindilla

Los políticos y el vino

Releo un articulo del periodista gastronómico Xavier Domingo, escrito en 1955, un año antes de fallecer, donde desaconsejaba dejar elegir el vino a un político. Y lo razonaba diciendo que escogían siempre uno de la autonomía a la que están adscritos; o de la zona o comarca donde tiene más electores y por último de una bodega de la que es propietario un compañero de partido, un simpatizante o un financiero del partido politico. Tres costumbres que dos décadas y media después no han desaparecido sino que se han arraigado y que se intensifican en periodo electoral.