TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta en El Cuarto Oscuro el ciclo ‘Ironías Pop en los vídeos de la COFF’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, centro de arte contemporáneo del Cabildo, proyecta desde mañana en El Cuarto Oscuro un ciclo de videoarte titulado Ironías Pop en los vídeos de la COFF. En este programa, comisariado por Emilio Ramal, se incluyen dos trabajos de Carles Congost (Gerona, 1970) y de Martín Sastre (Montevideo, Uruguay, 1976), obras que comparten un mismo espíritu crítico sobre el papel del artista en la sociedad, su legitimación y reconocimiento. Las videocreaciones que conforman Ironías Pop en los vídeos de la COFF -ciclo que se podrá ver en este espacio de manera gratuita hasta el 24 de febrero- forman parte de la Colección Ordóñez-Falcón de Fotografía (COFF). Las proyecciones se realizarán de forma ininterrumpida de 10:00 a 20:00 horas todos los días, excepto los lunes.

That’s My Impression! (2001), pieza de ocho minutos de Carles Congost y Montevideo: The dark side of the Pop (2004), vídeo de 13 minutos de duración, de Martín Sastre, son las piezas que se pueden visionar en El Cuarto Oscuro. Utilizando en ambos casos un lenguaje que bebe de la estética Pop, Congost y Sastre -cada uno a su manera- ironizan sobre sus propias facetas de artistas y, por ende, sobre sí mismos.

Así, en That’s My Impression! el creador catalán toma como excusa el formato de un programa televisivo en el que un supuesto crítico de arte, da su impresión a los espectadores, acerca de la obra del propio Carles Congost, que aparece a su vez en el programa en fragmentos de videos noventeros autoparódicos, que sirven de contrapunto al rebuscado lenguaje y la sesuda argumentación del crítico que lo empareja con la alta cultura, para cuestionar de paso, la propia labor exegética de comisarios y críticos de arte.

Por su parte, Montevideo: The dark side of the Pop es una obra por la que Sastre recibió el Primer Premio para Jóvenes Artistas otorgado de de la Comunidad de Madrid en ARCO 2004 y que forma parte de la llamada Triología Iberoamericana (Videoart: The Iberoamerican Legend; Montevideo: The Dark Side of the Pop; y Bolivia: Confederation Next), obras que localiza en un futuro en el que Latinoamérica es la potencia cultural dominante en el mundo. En el caso de Montevideo: The dark side of the Pop ésta deviene en una fábula pop futurista con forma de cortometraje. Rodado entre Madrid y la capital uruguaya y con referencias a la cultura pop que van desde un remix en clave arty del Vogue de Madonna, al My favorite things que cantaba Julie Andrews en Sonrisas y lágrimas, pasando por Hello Kitty o los Power Rangers.

La trama de este trabajo sitúa a una adolescente en un despoblado Montevideo en el año 2092, que busca la casa natal del propio Sastre, para intentar descubrir el secreto del éxito del artista, y salvar el videoarte de una Europa en decadencia cultural. El propio Sastre aparece como una suerte de oráculo, que tendría las claves de ese éxito económico y reconocimiento como videocreador, y que podría -o no-, revelar a la joven, y por ende a los espectadores. Pero que acaba con la sucesión de imágenes de un exitoso Martín Sastre siendo agasajado, en la vieja y rica Europa, mientras suena de fondo el I should be so lucky, de Kylie Minogue.