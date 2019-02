Lilian Tintori: “Maduro, el usurpador, no quiere que Leopoldo López hable porque le tiene miedo a su palabra”

Lilian Tintori se convirtió en todo un icono de la resistencia al chavismo. La cruzada que puso en marcha en favor de la liberación de su marido, Leopoldo López, y del resto de presos políticos venezolanos dio la vuelta al mundo. Hoy, precisamente, se cumplen cinco años de la detención de Leopoldo López, que se entregó a las autoridades venezolanas el 18 de febrero de 2014, después de que el Gobierno de Maduro declarara una orden de captura contra el dirigente opositor y fundador del partido Voluntad Popular, al que pertenece el actual presidente en funciones de Venezuela Juan Guaidó.

Maduro señaló al carismático líder del la oposición como instigador de una manifestación que se había cobrado la vida de varias personas dos días antes. Desde ese momento comienza una pesadilla para Leopoldo López y su familia. Encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, se celebra el juicio, por el que acaba condenado a casi 14 años de cárcel. Tras varios recursos, la Justicia venezolana ratifica la sentencia en febrero de 2017. En junio de ese mismo año, se le concede proseguir la condena en su casa bajo arresto domiciliario.

Leopoldo López, que fue distinguido en el año 2017 con el Premio Taburiente de la Fundación Diario de Avisos por su lucha en favor de la promoción de la democracia y las libertades, vive este régimen que se conoce como casa por cárcel bajo una especie de ley del silencio a la que le ha obligado el chavismo. No obstante, López, aunque en silencio público, ha sido un factor determinante en este proceso de transición que ha iniciado Venezuela a finales del pasado mes de enero tal y como ha revelado Lilian Tintori en esta conversación telefónica mantenida con DIARIO DE AVISOS.

– ¿Cómo está viviendo este proceso de transición que se ha puesto en marcha en Venezuela?

“Estoy llena de esperanza , de ilusión, de mucha fuerza porque después de muchos años estamos logrando salir de la dictadura y alcanzando la libertad de todos para el país. Esto nos da mucha ilusión porque miles de familias en Venezuela van a lograr la libertad. Porque han sido muchos años de sufrimiento, mucho sacrificios, mucho trabajo, mucho dolor, mucha injusticia. Y sí, ya empezó una etapa de transición, tenemos un presidente encargado, Juan Guaidó, y estamos en el camino para que cese la usurpación”.

– ¿Este cambio se puede revertir o cree que este camino ya no tiene retorno?

“Esto es irreversible, no tiene marcha atrás. Ya comenzó el cambio en Venezuela y nos acompaña la gente, nos acompaña la Constitución y nos acompaña la comunidad internacional. Hay un reconocimiento masivo al nuevo y único presidente de Venezuela, que es Juan Guaidó, y el pueblo está en la calle protestando para que cese de una vez la usurpación. Hay una sola ruta, una ruta correcta, clara y todos estamos empujando en la misma dirección, para que se produzca el cese de la usurpación, un gobierno de transición y que se celebren elecciones libres. Y nosotros estamos ya en un Gobierno de transición para que se logre el fin de la usurpación de Maduro”.

– Imagino que conoce bien a Guaidó. ¿Cómo lo está viendo en este proceso tan complejo y qué valora de su figura?

“Lo conozco muy bien desde el año 2009, cuando se fundó Voluntad Popular. Lo conozco porque es un hermano de Leopoldo. Me ha acompañado durante toda la persecución y la cárcel de Leopoldo como un buen amigo y un buen compañero de lucha. Siento que está preparado porque siente Voluntad Popular, que ha sido el partido político más perseguido de esta dictadura. Así como se llevaron preso a Leopoldo, se llevaron a más de cien presos políticos de Voluntad Popular y muchos compañeros de este partido también están en el exilio porque los persiguieron, dieron orden de captura para eliminarlos. Y él ha vivido todo esto conmigo. Ha vivido esta persecución de cerca y cuando uno vive estos temas tan duros, tan fuertes, lo fortalecen como persona. Guaidó es una persona que ha resistido esta persecución. Una persona que está preparada para esta reponsabilidad histórica que le toca hoy en Venezuela y le estamos dando todo el apoyo que él necesita para que asuma como lo está haciendo esta etapa”.

– ¿Qué ha pasado para que la oposición haya cerrado ahora filas y muestre una imagen de unidad que ha faltado en otros momentos?

“Cuando los países están en dictadura, lo que busca el régimen es eliminar a la oposición y dividirla. Nosotros hemos pasado por muchas etapas de división, que las ha creado el mismo régimen, el mismo usurpador. También la oposición ha madurado mucho y se ha dado cuenta de que nadie puede solo, de que en la unión está la fuerza y si la oposición no se une con un mismo criterio, no íbamos a conseguir nunca el cambio. Y eso fue lo que pasó. El año 2018 fue determinante. Leopoldo unió uno a uno, fue uniendo a la oposición hasta lograr un mismo criterio y una unidad que defiende hoy una ruta y un apoyo total a Juan Guaidó”.

– ¿Qué han significado para Venezuela 20 años de chavismo?

“Han sido veinte años de destrucción de las instituciones, del Estado de Derecho. Cuando un país, cuando un gobierno tiene que garantizar un Estado de Derecho, esto requiere que los poderes públicos tengan autonomía y funcionen. Estos veinte años han sido las destrucción del Estado de Derecho. No hay autonomía de los poderes públicos, porque Chávez primero y luego Maduro lograron controlar todos los poderes públicos con amenazas, no con la Ley, no con la Constitución. Eso es una dictadura, no es democracia”.

– ¿El ejército es imprescindible para que se produzca el cambio en Venezuela?

“Sí, para lograr el cese de la usurpación necesitamos que el ejército y la policía se pongan del lado de la Constitución, del nuevo presidente encargado Juan Guaidó. Y ahí comenzar un Gobierno formal de transición, donde se pueda reestructurar cada poder y recuperar la democracia”.

– ¿Puede haber un cambio por la vía del diálogo?

“El dialogo ya se ha intentado, se ha intentado varias veces y en el último participó Voluntad Popular, en la República Dominicana, donde todavía Maduro era presidente. Hoy ya no es presidente, hoy es un usurpador y con un usurpador no se puede hablar porque está usurpando el poder de forma ilegal. Son además carceleros. Hay 1.135 presos políticos; están mandando a disparar a las personas que protesten; han matado de 2014 a 2017 a 227 jóvenes por protestar; en enero también mataron. La orden es disparar al que piensa distinto, al que proteste. Es decir, están cometiendo crímenes de lesa humanidad, están mandando a matar a los venezolanos que no estén con ellos, y eso es grave. El momento es muy importante, porque Maduro, el usurpador , tiene que entender que ya no está en el poder”.

– ¿Cómo vive esta situación Leopoldo López desde el arresto domiciliario y en silencio público?

“Lo vive con mucha esperanza. Su frase es fuerza y fe. Fuerza porque la tenemos que tener y fe porque creemos y lo vamos a lograr. Estamos seguro de que tenemos que lograrlo por el país, por nuestra historia, por nuestros hijos, por nuestra familia. Lo está llevando con mucha responsabilidad también, pues él trabaja con Juan Guido, con el partido. Él, como decía, ha articulado a la oposición, ha logrado esa unidad fuerte alrededor de un proyecto, este Plan País, que hizo estando preso, y que lo compartió con toda la Asamblea Nacional y con todos los liderazgos políticos de Venezuela. Este Plan País está listo, está escrito para ejecutarse y rescatar a Venezuela. Ha trabajado mucho y está orgulloso de los venezolanos que salen a protestar”.

– ¿Sueña con ese momento en que pueda retomar públicamente ese liderazgo ?

“Con que pueda hablar. Imagínate, Leopoldo está preso hace cinco años por la palabra. A él lo condenaron a catorce años por lo que dijo Maduro y su gente. Maduro, el usurpador, no quiere que Leopoldo hable porque le tiene miedo a su palabra. Leopoldo es un preso de conciencia. Le tiene miedo a su palabra porque es un líder de la oposición, porque jala gente, porque siempre ha movido gente y ellos quieren eliminar eso. Pero ni encarcelándolo han podio hacerlo. No han podido eliminarlo, y no lo van a poder eliminar porque el pensamiento de Leopoldo lo comparten hoy miles de venezolanos, que es el de denunciar esta dictadura y lograr rescatar el país. Eso ahora mismo lo queremos todos. Hasta la misma gente del chavismo. Hoy todos queremos un cambio. Esto ya no se aguanta porque es una dictadura, porque hay hambre. En los últimos tres años, 18,7 millones de personas no tienen garantía de ser curados o ser atendidos. En Venezuela el hambre se ha triplicado entre 2010 y 2017”.

– En Canarias seguimos de cerca lo que ocurre en su país. ¿Qué mensaje lanza a los venezolanos que viven en las Islas?

“Los queremos, los amamos, los apreciamos y les agradecemos cada acto, cada manifestación de solidaridad con Leopoldo, la familia y el país. He seguido de cerca lo que hacen. Siempre tengo amigos allí que me mandan las fotos de cada vez que salen con su bandera venezolana. Estoy segura de que nos vamos a abrazar pronto aquí, en Venezuela. Y van a poder venir libremente. Se pueden volver a venir acá o visitarnos, pero nos vamos a abrazar muy pronto. Quiero que sepan que cada lagrima y cada momento difícil que hemos pasado va a valer la pena porque nunca más vamos a vivir esto. Lo que pasó en Venezuela y lo que está pasando, no puede ocurrir en ningún otro país del mundo”.