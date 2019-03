Alcaldes piden auxilio al Cabildo frente a la basura con termitas

El presidente de la Mancomunidad del Nordeste, Haroldo Martín, confiesa su preocupación por las termitas subterráneas Reticulitermes flavipes, que afectan principalmente a Tacoronte, La Laguna y algunas zonas del sur de la Isla, razón por la cual le ha solicitado al Cabildo de Tenerife información acerca de cómo actuar con los residuos afectados por esta plaga.

El citado organismo supramunicipal está constituido por los municipios de Tacoronte, El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria y Santa Úrsula, y posee las competencias para la gestión de los residuos sólidos.

“Estoy muy preocupado, y de hecho ya hemos enviado algunos escritos desde la Mancomunidad al consejero insular de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, dado que el Cabildo tiene las competencias en el vertedero insular. Es un tema delicado y entiendo que la basura afectada por la termita debe tener una recogida más selectiva y también el lugar en el que se deposita”, sostiene Martín. Y aunque es un problema que afecta a Tacoronte, este municipio “está pegado a otros”, como pueden ser El Sauzal y El Rosario, y hay que tomar precauciones.

El también alcalde de La Victoria informa de que está a la espera de una respuesta por parte de los técnicos insulares que indique “cómo tenemos que recoger los residuos y enseres dañados, porque se está haciendo como siempre y desde la Mancomunidad entendemos que debe tener un tratamiento diferenciado”, insiste.

Respecto a las quejas de muchos vecinos sobre la cantidad de enseres tirados en determinados puntos, principalmente en la carretera de El Pris, Tagoro y Juan Fernández, Martín recuerda que hay un teléfono al que se puede llamar y hacer una retirada puntual en días concretos, y solicita la colaboración de toda la ciudadanía para evitar dejar basura tirada sin ningún tipo de control.

respuesta de Valbuena

Al ser consultado sobre este asunto, José Antonio Valbuena indica que el experto de la Universidad de Córdoba que estuvo la semana pasada en la Isla para asesorar a las administraciones públicas, Miguel Gaju Ricart, confirmó que la única manera de eliminar los restos es mediante una quema controlada, pero el Gobierno de Canarias tiene que autorizar la forma y el lugar donde se producirá, ya que no hay precedentes en las Islas. A su vez, esta administración ha tenido que notificarlo al Gobierno central y está pendiente de recibir las pautas para remitirlas a su vez al Cabildo de Tenerife.

No obstante, el consejero insular quiere dar un mensaje de tranquilidad y subraya que Gaju dejó claro que “mientras estén en un punto y no estén moviéndose, no hay ningún peligro de que las termitas se expandan”.

En otro orden, informa de que se han recibido avisos desde otros puntos de la Isla acerca de la presencia de estos insectos, pero una vez en el lugar se comprobó que no eran termitas americanas.