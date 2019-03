Alfonso Cabello: “Estamos en un proceso de transformación y son los jóvenes los que deben ayudarnos”

Por Ariadna Martínez (arimarmir)

El concejal de Promoción Económica y Consejero Delegado de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz, piensa que INSPÍREME tiene ese ‘puntito’ fresco que no se debe de perder. Define el evento como el entorno de diálogo donde los jóvenes pueden tener una presencia activa. “Salir inspirado, sorprendido, desafiado…” es lo que espera para mañana próximo 22 de marzo. La Sociedad municipal que dirige es patrocinadora del evento.

-¿Cuán importante considera que es realizar iniciativas como INSPÍREME?

“Desde que tuve conocimiento de él y tuve la oportunidad de acudir como público el año pasado, resultó muy interesante porque es muy fresco. En INSPÍREME, Sociedad de Desarrollo encontramos un grupo de gente en un formato diferente que conectaba muy bien con la juventud al ser jóvenes y hablar su lenguaje. Que INSPÍREME lo hagan y organicen jóvenes, me parece la única forma. Si el ayuntamiento lo organizara, no podría ser tan transgresor. Nosotros tenemos las limitaciones propias de una administración. Que lo hagan ustedes y nosotros participemos generando el ecosistema para que eso se pueda dar y pueda suceder creo que es importante. Los jóvenes están llamados a tener una presencia activa”.

-En esta edición se toca un poco más allá añadiendo la política, ¿piensa que es significativo que los jóvenes se interesen por este aspecto?

“La situación que estamos viviendo de crispación continúa es una crisis de confianza en el sistema. Creo tenemos que romper con los estereotipos de ‘los políticos son malos’. Lo hay que hacer es participar activamente. Si los jóvenes participan de la vida política, se normaliza la situación. Si crees que tienes buenas ideas, acércate y ponlas en la mesa. Hay que participar de la sociedad y así la ciudad irá a mejor. Para el avance, es necesaria la involucración. Por eso me gusta INSPÍREME, porque es hecho por jóvenes para jóvenes. Los jóvenes necesitan desperezarse y poner casos de éxitos lo normaliza. En eso INSPÍREME juega un papel importante”.

-¿Cree que la sociedad canaria fomenta y apoya los temas que se tratan en este evento, como la tolerancia, la inclusión, la importancia del arte…?

“Creo que estamos en un momento en el que toca hablar mucho de tolerancia, de respetar la opinión de los demás. Pero la sensación que tengo es que estamos viviendo una etapa en la que se pide mucho, pero que se practica poco. Pienso que cuanto más conectado estoy como concejal en las redes sociales, cualquier cosa que diga es susceptible, no solo de ser criticada, sino lapidada. La tolerancia tenemos que aplicárnosla cada uno. En el ámbito de la redes sociales, más. En la etapa en la que más hablamos de los derechos de las mujeres, de tolerancia, de igualdad… es cuando más cuidado estamos teniendo de no decir nada por ser lapidados. El ejercicio de esa tolerancia es más importante que nunca”.

-Habitualmente suelen expresarse opiniones negativas hacia la juventud que se dedica más a la temática artística, musical, etc. que a lo que normalmente se piensa que es lo que genera dinero y es más serio, ¿qué opina de esta situación? ¿Cree que hay que apoyar a estos jóvenes creativos?

“El futuro es demoledor, me refiero, los automatismos y algoritmos vienen para dominar el mundo. Lo único que va a marcar la diferencia es la creatividad. Si me preguntas qué tiene que estudiar un niño, pues cualquier cosa que sea creativa porque en eso no nos podrán copiar nunca. La formación o la participación en proceso creativos va a marcar la diferencia de los jóvenes que tengan más desarrollo futuro. Se puede aplicar la creatividad en el mundo del Derecho, de la Ingeniería… Debemos aplicar la creatividad en las soluciones a nuestros problemas del día a día para poder avanzar. Es vital introducir procesos creativos en la pre-educación universitaria. Es fundamental para el desarrollo de la sociedad. La parte sensitiva y humana es ese valor añadido”.

-¿Cómo definiría la situación de empleo en los jóvenes?

“¿Hay un problema de desempleo juvenil? Sí. ¿Tenemos a los jóvenes mejor formados de la historia? Probablemente. ¿Tenemos a los jóvenes formados en lo que necesitan los empresarios en este momento? A lo mejor aquí es donde hay un gap. Nos estamos encontrando en la situación de que muchos empresarios prefieren a gente con actitud, que con aptitudes determinadas. Idiomas, procesos creativos, una actitud ilusionante y transgresora aporta. La juventud tiene una visión de querer comerse el mundo que no se debe perder. Eso es lo que marca la diferencia a la hora de ir a una entrevista, etc. Los jóvenes deben de trata de formarse en muchos planos diferentes. No vale de nada que seas muy bueno en matemáticas si después tienes problemas para comunicarte. Diría que las dificultades en el empleo juvenil es algo que se debe trabajar con ganas, con formación, dispuesto a hacer kilómetros”.

-¿Cuál es el papel de Sociedad de Desarrollo junto a la juventud?

“Santa Cruz será más competitiva en los próximos años en la medida en la que lo sean sus jóvenes. Esto debemos tenerlo muy claro. Creo que no hay que regalarles nada, pero tampoco hay que ponérselo especialmente difícil. Fomentar, facilitar que los jóvenes participen. Estamos en un proceso de transformación y son los jóvenes los que deben ayudarnos. Las ideas se comen el mundo. Nunca la administración va a ir por delante en los cambios por sus normas y formas. Creo que lo que tratamos desde la Sociedad de Desarrollo es ponerlo lo más fácil posible. Hay muchas cosas que hacer, lo que hay que dar con la idea, el momento, la financiación. Para eso hay que tener muchas ganas”.

Las entradas para INSPÍREME son limitadas y se pueden conseguir de forma gratuita en el siguiente enlace: https://bit.ly/inspticket.