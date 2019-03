Ana Guerra: “Espero no tener nunca la necesidad de vender una exclusiva mía”

Anoche el Wizink Center de Madrid recogía el concierto de Cadena 100 a beneficios de Manos Unidas, dándose citas algunos de los rostros más importantes del panorama nacional. Entre ellos no podía faltar Ana Guerra.

La cantante tinerfeña desvela en qué punto se encuentra su carrera, igual que su relación con Cepeda y Aitana. Sin embargo, nos cuesta mucho más saber como está su relación con Miguel Ángel Muñoz y es que según Ana solo daría una exclusiva si le hiciera falta mucho dinero.

La triunfita también ha querido opinar sobre la noticia del desorbitado caché de Rosalía, después de que lo hiciera público el alcalde de Valladolid.

– ¿Cómo estas?

“Todo bien lo que pasa que me había arreglado el vestido ayer y no me lo había probado.”

-Estás divina. Primera noche de Cadena 100. ¿Cómo te sientes?

“Con mucho respeto, sobre todo como es una causa benéfica y tan bonita, como que tienes mucho respeto y quieres hacerlo bien. Ya que regalas tu música que se aporte bien tu granito de arena. Sobre todo esa felicidad con la que vengo aquí a apoyar esta causa de Manos Unidas, qué bonito que instalen colegios para niños en Senegal. Que otro año sea otro motivo y que siga así porque hacen falta más causas benéficas por que hace falta hacer un mundo mejor.”

-¿Qué nos vamos a encontrar en el escenario esta noche?

“Alguna que otra sorpresa habrá. Yo cantaré ‘Bajito’ y cantaré ‘Ni la hora”. Estaré a tope de power, a ver si me llega el oxígeno porque tengo que bailar y luego a lo mejor con mi tocaya y con mi paisana Rosana. Si me agarra me canto una.”

-¿Cómo haces para seguir este ritmo?

“Durmiendo poco, soñando mucho y la verdad que cuando te dedicas a lo que te gusta, como todos ustedes que es vocacional, al final aunque te levantes cansada, dices qué maravilla, que puedo ir a cantar y a dar lo mejor de mí que es lo que amo.”

-¿Cómo te sientes en el photocall? ¿Todavía cuesta que te pregunten por cosas que no te gustan?

“Cada vez me siento mejor por que he hecho un trabajo personal muy grande porque pienso que al final todos tenemos suerte y a veces es más incómodo para el entrevistador preguntarlo que para mí responderlo. Hacéis vuestro trabajo. Yo estoy encantada de la visibilidad que nos dan, les leo todas las cosas bonitas que ponen de nosotros y les estoy súper agradecida y si a veces toca, saben que no hablo de mi vida privada y ya está.”

-¿Vas a mantenerte en la misma línea?

“Creo que me voy a mantener siempre en esta línea porque mi vida es para mí y espero no tener nunca la necesidad de tener que vender una exclusiva mía. Lo haría a lo mejor por falta de dinero o porque alguien necesita dinero. No sé por qué causa lo haría, pero mientras se pueda.”

-Si ahora te pillaran con Miguel Ángel Muñoz ¿qué harías?

“Sonreír, que soy muy simpática.”

-¿Cómo estáis Miguel Ángel y tú?

“Yo estoy bien. A él, le tendrás que preguntar a él cómo está.”

-¿No te ha acompañado?

“Pues no. Aquí no. No está.”

-Ha salido publicado con el tema de la música, que Rosalía ha pedido un caché de 500.000 euros, es una cifra bastante alta.

“No lo había leído. Cada uno pone y no solo es eso. No solo es Rosalía hay una productora que da la cara y si de repente es el caché que está teniendo ella pues quien quiera que lo coja y quien pueda.”

-¿Tu no te pasarías tanto?

“No lo sé, yo no estoy en ese nivel todavía y no sé la verdad no sé no me imagino la verdad.”

-¿Con Cepeda y Aitana todo bien?

“Sí, sí. Todo bien.”

-¿Qué tal con los compañeros de OT?

“Nos queremos un montón y ahora el grupo ya es enviarnos las invitaciones para los conciertos.”

-¿Sigues la gira con Cepeda?

“Sí. La empezamos en septiembre y de aquí a septiembre tendremos cositas nuevas, repertorios nuevos y montaremos algo muy chulo.”

-¿Cómo está siendo trabajar con él? ¿Tenéis buena amistad?

“Todavía no estoy trabajando con él. Yo a Cepeda le quiero un montón, pero todavía no nos hemos puesto en marcha porque primero él sigue con su gira en solitario y yo empiezo con la mía.”