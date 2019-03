Anulada la resolución del concurso para designar director del Festival de Música

En el año 2017 el Gobierno de Canarias celebró el concurso para designar un nuevo director del Festival Internacional de Música de Canarias tras cesar a la que había sido, durante ocho años, la cabeza al frente de este importante evento cultural en las islas, Candelaria Rodríguez. Sorpresivamente el concurso fue declarado desierto, alegando el tribunal que “ninguno de los candidatos presentados reúne las condiciones mínimas para cubrir el puesto descrito”.

Ahora, tras la denuncia interpuesta en su momento por Rodríguez, que se presentó a este concurso público junto a 17 personas más, el Juzgado de lo Social nº9 de Las Palmas de Gran Canaria ha fallado a su favor resolviendo que se repita el concurso cumpliendo con los pasos juridicos adecuados que no se habrían llevado a cabo en 2017. Como consecuencia, el magistrado afirma en el fallo que “la nulidad de la resolucón impugnada (…) conlleva como efecto fundamental la nulidad del posterior nombramiento de don Jorge Perdigón”, quien no deja de ser “un perjudicado más”, sentencia el fallo, “pues su contratación viene viciada de inicio y de forma insubsanable al ser consecuencia necesaria y directa de aquella resolución”. “Esto no ha sido una guerra contra nadie, sino en defensa propia”, afirmó ayer Candelaria Rodríguez a este periódico tras conocer el fallo. “Hay una serie de pasos y razones jurídicas que no se cumplieron. Se declaró desierto sin más explicación ni justificación”, afirma. “Nunca se publicaron las puntuaciones que habíamos logrado. Simplemente, un día se publicó que quedaba desierto. Ante el estupor de esta resolución, con nueve personas superando las pruebas hasta la fase final, yo no me explicaba cómo era posible que ninguno valiera”, continua explicando Rodríguez.

En el fallo, el juez expone que no se dio una respuesta transparente y objetiva de la resolución. No se explicaron qué condiciones mínimas no reunían los candidatos, por qué no las reunían, si las personas que conformaban el tribunal se referían a los proyectos, las entrevistas o los méritos en general. Se pregunta el magistrado “¿cómo es posible que la directora del festival durante ocho años no reúna los requisitos mínimos para seguir dirigiéndolo?”. “Todas esas preguntas deberían estar contestadas en el acta del tribunal calificador y en la posterior resolución”, más si cabe cuando “se trata de actividades financiadas con dinero público”, dice el fallo.

Candelaria Rodríguez afirmó que decidió en su momento denunciar la situación porque, si no, “era aceptar que un grupo de personas que en su vida ha dirigido un festival de música decide que yo, que sí lo sé, no sé dirigirlo. Hasta aquí hemos llegado”. Finalmente, el juez le da la razón.