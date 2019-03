Baltar mete el nuevo Plan de Salud en la lista de espera y se disculpa

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, pidió ayer disculpas al Parlamento por no tener listo el Plan de Salud 2019-2024, a lo que se había comprometido, de manera que en todo caso se aprobará en la próxima legislatura. En la Comisión de Sanidad, Baltar reconoció que se había comprometido a tenerlo listo para marzo de este año, pero se han producido retrasos por una reconsideración de los planteamientos teóricos iniciales con vistas a que sea aprobado por consenso, como ocurrió con el anterior. El plan de 2016-2017 fue aprobado por todos los grupos parlamentarios y el retraso en la tramitación del nuevo “deriva de ese interés en que sea posible mantener ese consenso”, explicó Baltar.

El consejero informó de que en abril se abrirá el proceso de exposición pública de las propuestas de acción del Plan de Salud 2019-2024, con la intención de que culmine en junio. “Se facilitará la participación, la revisión y el debate sobre el documento por parte de cualquier persona, colectivo o entidad”, expuso. “Una vez cerrado este periodo, se actualizarán las acciones, se estimarán los costes que implica llevarlas a cabo y se terminará de redactar la versión definitiva de anteproyecto para que el nuevo Gobierno lo envíe al Parlamento” que salga de las elecciones del 26 de mayo.

Los grupos parlamentarios de PSOE, PP y Podemos lamentaron el retraso en la tramitación del Plan de Salud y que no esté vigente esta legislatura, si bien confiaron, al igual que CC, en que sea aprobado tras el 26-M con el máximo consenso. “La realidad es tozuda, no tenemos un nuevo plan de salud, usted dijo que lo iba a traer, pero el hecho es que no lo hay y el anterior concluyó el 31 de diciembre de 2017”, se quejó el diputado del PP Zacarías Gómez. A su juicio, “hay que modificar el rumbo”, porque “la cruda realidad” es que Canarias cuenta con una sanidad que está entre las peores del país. José Manuel Pitti, de CC-PNC, pidió “generosidad y esfuerzo de entendimiento” para sacar el plan adelante en la próxima legislatura. Iñaki Álvaro Lavandera, del Grupo Socialista, también reprochó al consejero que no haya cumplido su compromiso, y lo acusó de “manejar bien la propaganda, pero sin apostar por una sanidad pública de calidad”. Juan Márquez, de Podemos, arguyó que se daban las condiciones para el consenso.

La Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias define al Plan de Salud como el instrumento estratégico para la planificación y la articulación funcional de las actividades de promoción y protección de la salud; de prevención de la enfermedad y de asistencia sanitaria de todos los sujetos públicos y privados integrantes del Sistema Canario de Salud y garantizar que las funciones del sistema se desarrollen de manera ordenada, eficiente y eficaz. El de 2016-2017 se basa en “los valores y principios de universalidad, equidad y solidaridad, que han de ser desarrollados con transparencia, responsabilidad, eficiencia, calidad y seguridad”, de modo que “se garantice la participación de los profesionales y la ciudadanía, y la respuesta a las necesidades de los ciudadanos”. Entre sus objetivos estaba el de abordar el envejecimiento de la población y la cronicidad de las patologías que conlleva la necesidad de colaboración sociosanitaria. Además de eso, “promocionar la calidad y la eficiencia y la participación de los profesionales mediante modelos eficientes de organización y fomentar y potenciar el trabajo intersectorial”. Otro de los propósitos era el del análisis de los resultados en los procesos que se implementen, así como de los resultados en salud.

El Consejo de Gobierno aprobó el 26 de septiembre de 2016 la segunda estrategia de salud desde que se traspasaron las competencias, en 1994, tras obtener el respaldo unánime de las fuerzas políticas representadas en la Cámara autonómica.