El Iberostar Tenerife afronta en estos días una nueva semana grande dentro de su reciente historia. El equipo lagunero visita mañana al Prometheas Patras en el duelo de ida de la eliminatoria correspondiente a la Basketball Champions League. El fin de semana habrá cambio de chip para afrontar el duelo de rivalidad ante el Gran Canaria.

El que no cambia de registro es Javier Beirán. Al alero madrileño le da igual el territorio y el rival, no sabe jugar de otra manera que no sea al cien por cien y vuelve a ser el mejor jugador nacional de la competición ACB. Beirán quiere revivir el éxito continental de hace dos años, aquel triunfo que no pudo disfrutar de forma plena por la grave lesión que le amargó la mejor temporada de la historia del conjunto lagunero.

“Queremos estar en la Final Four”, dijo Beirán ayer. Es su mayor desafío de este año y sabe cómo afrontarlo. “Somos un buen equipo, no dependemos de un solo jugador así que tenemos que centrarnos en hacer un buen baloncesto y recordar todas las cosas buenas que hemos hecho este año para estar donde hemos estado todo el año”, significó el jugador internacional de la escuadra aurinegra.

Beirán, más regular en su juego individual que el mismo colectivo de Txus Vidorreta, tiene bien estudiado al Prometheas Patras. “Es un equipo que está jugando un buen baloncesto”, dijo el madrileño que argumentó que el conjunto griego “es bastante nuevo, pero está creciendo muy rápido y nos lo van a poner difícil”.

Una de las claves para el compromiso será mirar más hacia lo que se puede hacer que esperar a lo que los jugadores griegos pongan sobre la cancha. “Tenemos que centrarnos en jugar nuestro baloncesto, somos un buen equipo, seguro que nos lo van a poner difícil pero tenemos que sacar el mejor resultado posible para cerrar la eliminatoria la semana siguiente y conseguir nuestro pase a cuartos”, especificó Beirán. El jugador aurinegro fue autocrítico con la actuación del sábado en Zaragoza aunque admitió que “no nos queda otra que mejorar para que no pueda ocurrir”. Mañana tendrá la primera oportunidad.