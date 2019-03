“Cantaré con el corazón; gracias a la Isla”; las confesiones de Manny Manuel

Manny Manuel se muestra “sumamente agradecido” porque Güímar le de la oportunidad de volver a subirse a un escenario. “Si cantaba con la garganta, que sepan que lo haré con el alma el 30 de marzo”. El puertorriqueño reconoce que quiso quedarse en Tenerife y no tiene palabras para expresar el cariño recibido: “Salí a la calle al concierto de Juan Luis Guerra y no hubo una sola persona que no me abrazara y me dijera que estaba conmigo”.

Manuel espera devolver toda esa comprensión, reiterando que en el Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria no subió “borracho” al escenario.