Carlos Alsina: “La radio sigue funcionando muy bien, pero tiene dificultad para llegar a los menores de 25 años”

El reconocido periodista madrileño Carlos Alsina retransmitió ayer en directo desde el Tenerife Espacio de las Artes (TEA), en Santa Cruz, el programa especial Más de Uno de Onda Cero Canarias, desde las 05.00 y hasta las 11.30 horas y por donde pasaron el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el del Cabildo, Carlos Alonso. Alsina estuvo diez años al frente del programa nocturno La Brújula, también de Onda Cero, y en 2015 dio el salto al magazine matinal de la emisora. Desde 2018 ha asumido la presentación y dirección de todo el programa.

-¿De qué han hablado en este programa especial que han hecho aquí?

“En la primera parte, que es la más informativa, hemos hablado de las noticias del día, de los líos en los que se mete el ‘personal’ y de la campaña electoral y de Suárez Illana, de la entrevista de ayer [jueves]… Y ya aprovechando que estaba el presidente de Canarias, hemos hablado mucho de Tenerife y Canarias. Hoy el objetivo era sobre todo contarle al resto de España que como tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, pues un destino estupendo para venirse de vacaciones es Tenerife y Canarias”.

-¿Se sigue escuchando la radio o cada vez menos?

“Si miras el histórico de los últimos 20 años ha habido años en los que ha habido más oyentes y años en los que menos, pero, en términos generales, creo que estamos muy parecidos a como ha sido siempre, aunque se está resintiendo la radio musical. Pero creo que la radio es más estable que otros medios y sigue funcionando muy bien, aunque tiene una dificultad para llegar a los menores de 25 años, porque los hábitos han cambiado. Ahora los chavales están más con lo que les llega por redes sociales, trocitos de cosas, y es muy difícil que se enganchen a escuchar algo largo”.

-Durante varios años condujo un programa de noche y desde 2015 está en el ‘magazine’ de la mañana, ¿qué formato o franja horaria le gusta más?

“Para vivir y para organizar tu vida me parece más cómodo el programa de la noche, porque tienes todo el día para irte enterando de lo que va sucediendo, ir elaborando unos razonamientos… es más fácil. La mañana tiene mucho más público, mucha más influencia, es el programa al que vienen los presidentes y, desde ese punto de vista, es muy atractivo y tiene un ritmo que a mí me gusta, pero vitalmente es muy complicado, no solo por la hora a la que te tienes que levantar sino a la que te acuestas y cuánto duermes…”.

-¿Y cómo es el reto de conducir seis horas y media de ‘magazine’?

“Creo que lo fundamental es que te guste y te lo pases bien. Yo tengo la ventaja de que a mí me gusta mucho lo que hago, en todos los tramos del programa, me divierte mucho, y creo que la radio se presta a todo lo que tú le quieras meter. Pero luego tiene una parte como cualquier jornada laboral, y eso no es más que hábitos y oficio”.

-¿A quién le gustaría entrevistar y aún no ha podido?

“Hasta ahora todos decíamos todos el Papa, pero ya la ha hecho Jordi Évole. A mí sin lugar a dudas me gustaría al Rey, al de ahora, porque España está como está y habría muchas preguntas que plantearle, sobre todo porque creo que no recuerdo ninguna entrevista de él siendo ya Rey. Y si se pudiese la infanta Eleonor, también, que es la heredera y porque es la única adolescente de España que no puede decidir gran cosa sobre su futuro, y a mí eso me parece humanamente muy interesante”.

-¿Cuál ha sido la entrevista más compleja que ha hecho o de la que guarda mejor recuerdo?

“De las que llevamos en esta temporada, la que más me sorprendió, porque es en la que mejor me lo pasé, fue la de José María Pou, que es un actor como la copa de un pino, y fue muy sorprendente que él se emocionara tanto en una entrevista, cuando él ha hecho tantas a lo largo de su carrera. De los políticos, les tienes tan vistos que es muy difícil que te decepcionen o que te sorprendan”.

-Hoy [ayer] se ha hablado mucho de su entrevista al número dos del PP por Madrid, Adolfo Suárez Illana, y todo lo que dijo…

“Hay momentos en las entrevistas en las que tu como entrevistador eres consciente de lo que está pasando, y de la repercusión que va a tener lo que te están diciendo, y el entrevistado no. Y el de ayer [jueves] fue uno de estos momentos. Yo en esos momentos creo que el entrevistador tiene que no distraer al entrevistado cuando está explicando abiertamente lo que piensa, porque cuando le interrumpes o repreguntas sin necesidad a lo mejor pierdes la oportunidad de que él siga expresándose o haces que él mismo recule. Y al final se trata de saber qué piensa cada uno. También te digo que cada entrevista es un mundo, y a veces ves que rebatiendo lo que te están diciendo es más productivo para entender mejor lo que está diciendo esa persona, y hay otras en las que es mejor apartarse un poco y dejar que hable. Creo que hay mil maneras de hacer una entrevista, pero es verdad que a mí me gusta interrumpir poco al que entrevisto porque también creo que hay que dejarle terminar las frases y expresar sus pensamientos”.

-La entrevista con Quim Torra en febrero tuvo momentos bastante tensos…

“Con Torra es distinto porque yo de él hablo todas las mañanas y opino sobre lo que dice y hace, y eso significa que el día que lo tengo sentado a mi lado le tengo que decir lo mismo que digo cuando él no está, porque si no sería hacer trampas. Por eso esa entrevista sale más confrontada, pero porque es un protagonista de la actualidad diaria sobre el que yo me manifiesto, además, de manera muy crítica, porque entiendo que en muchos casos distorsiona la realidad. Con todo eso, la entrevista pudo ser tensa pero nunca maleducada, yo creo que puede haber tensión y discrepancias pero lo que no puede haber es mala educación”.

-De usted se destaca que no está casado con ningún color político, ¿considera que hoy el periodista peca demasiado en casarse con uno u otro color?

“Sí. No es tanto que haya periodistas que estén al servicio de, sino que tienen tal identificación ideológica con un color determinado que yo creo que en muchos casos terminan haciendo más política o activismo, a favor de lo que ellos creen, que estrictamente lo que yo entiendo que es periodismo, que para mí tiene que ver con la independencia y el criterio propio. Yo creo en la honradez del que habla, no tengo por qué estar de acuerdo o no con lo que dice, lo que no me parece natural es que siempre se esté de acuerdo y en desacuerdo con el mismo”.

-¿Nunca le ha tentando hacer televisión?

“No, pero a mí sí me han tentando desde la televisión. Pero a mí no me gusta hacer televisión, porque creo que ni la sé hacer ni salgo favorecido. No es que no me interese la televisión, me gustan los programas de quienes saben hacer televisión”.

-¿Volvería a estudiar Periodismo?

“Sí, por supuesto, sobre todo porque yo me lo pasé muy bien estudiándolo y tengo un recuerdo muy agradable. Los de mi edad tuvimos la suerte de que cuando estábamos estudiando Periodismo era una época de aparición de muchos medios de comunicación nuevos, fíjate que aún no había Internet, pero había nuevos periódicos y radios y empezaron las televisiones privadas. El mercado laboral se amplió mucho. Y no es que cuando empezases te pagasen enormemente ni te hicieran un contrato fijo…”.

-Pero con el panorama actual, ¿animaría a sus hijos a hacer Periodismo?

“Si es lo que les gusta… Yo creo mucho en lo que te pide el cuerpo, tu notas que es lo que te mueve, lo que te interesa. Pero es verdad que ahora lo difícil es encontrar un trabajo que te permita vivir, que puedas mantenerte haciendo periodismo”.