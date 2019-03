Cristina Mahelo: “Compongo urbano porque me imaginaba mis canciones cantadas en una manifestación”

La artista multifacética y copresentadora de INSPÍREME Cristina Mahelo, estrenó su primera canción el pasado febrero. Feminismo, sororidad y siemprevivas son los elementos que la destacan. Una mujer atrevida que se adentra en el género urbano más allá de los típicos mensajes de esta música.

-¿Por qué enfocaste tu canción en el género urbano?

“Compuse la letra como si fuera un poema. Me imaginaba la canción cantada en una manifestación, en un ambiente en el que todas sintamos la lucha y reivindiquemos que nos apoyamos unas a otras, que no estamos hechas para competir entre nosotras. Quería meter todo ese mensaje dentro de un género en el que se suele hablar del sexo, las drogas, el amor y el desamor… Básicamente escucho géneros urbanos, así que me dije ‘si es lo que escucho, ¿por qué no voy a meterme en este género?·. Además, casi todos los que han llegado más lejos en este sector son hombres, aunque hay muchas tías haciendo cosas muy guays. Entonces, lo decidí un poco por meterme en ese espacio y crear nuevos mensajes. Si no puedes con el enemigo, únete a él”.

-¿Cómo se produce todo el desarrollo de la letra y el vídeo?

“La letra surge durante el mes en el que pasó la muerte de Laura Luelmo, la absolución de los violadores de las freseras de Huelva, el caso de Thelma y el elenco de Patito Feo. Pasaron muchas movidas que se juntaron en mi boca y sentí que tenía que escribir sobre ello. Entonces, salió inspirada por todo el enfado. Quería que naciera una letra en la que no se me notara enfadada, sino que representara algo bonito.

En cuanto al vídeo, quería simbolizar el hecho de que no estaba sola en la canción, sino que está hecha por y para todas. Me imaginaba una manifestación caminando por la calle en la que todas nos sintiéramos parte de esa letra. Además, utilice flores, porque históricamente han sido el símbolo de la delicadeza y lo sentimental. Para mí, representan la fortaleza y la sororidad de crecer todas juntas. Son siemprevivas para un poco simbolizar ese mensaje de que nos queremos todas vivas”.

-¿Crees que la música aporta más fuerza a la crítica? Es decir, ¿llega mejor a la sociedad?

“Creo que desde cualquier disciplina artística se consigue llegar de una manera diferente que con un discurso plano. No todas las personas tiene acceso a la lectura o no a todas les interesa la visión de los mensajes sociales de la misma manera. Que tengas la oportunidad de que dentro de la música o la pintura o de cualquier disciplina puedas lanzar un mensaje a la sociedad, creo que es muy potente. Desde pequeñas estamos rodeadas de mensajes a través del cine, la música, la tele y sin querer hemos bebido de esos mensajes machistas. Por lo tanto, sí, hay un discurso que nos entra por los ojos y por el oído sin que ni siquiera nos demos cuenta”.

-Muchos ámbitos de la música son dominados por hombres, ¿cómo es adentrarse en este mundillo siendo mujer?

“Muchos de los triunfos de las mujeres que están haciendo música urbana son fruto de que están reproduciendo los mismos patrones machistas que los hombres. Cuando una mujer adopta las conductas del hombre al hacer música, es mucho más fácil que llegue el mensaje porque no está desbancando ninguno de los patrones ni haciendo un mensaje propio. Es lo que triunfa y es en lo que hemos sido educadas. Sin embargo, otros tipos de mensajes y conductas que están intentando poner en los géneros urbanos, no tienen tanto éxito. Lanzar mensajes feministas en la música urbana es no caer en lo comercial. Es muy duro para las mujeres meter letras y que tenga éxito como lo han hecho los hombres”.

-¿Qué sientes cuando la gente comparte tus vídeos o las letras de tus canciones?

“Me siento muy feliz. Cualquier reconocimiento que te hagan es un triunfo y, sobre todo, cuando has puesto corazón empeño y dinero en algo. Yo hice la letra y la canción a sabiendas de que no es un himno comercial de nada, que se va a quedar en un sector de la población que lo escuchara porque realmente le llega el mensaje. Para mí ese es el mayor éxito. Ya me ha pasado con otros proyectos, ya sean videos, fotografías o cosas que haya escrito. Es increíble que me escriba gente para decirme: he tenido el valor para hacer algo. Por ejemplo, con el cortometraje que hice de Letras chicas me venían a decir: ‘le he dicho a mi familia que soy lesbiana después de ver tu vídeo’”.

-Muchas chicas utilizaron tus letras en el 8-M. ¿Te ves como una influencia feminista?

“Ser influencia de algo es mucha responsabilidad. Yo ahora solo me siento con ganas de seguir haciendo cosas. No me siento responsable de ser icono. Autoconsiderarse eso es tener un ego muy grande. El hecho de que muchas chicas hayan usado frases de la canción en pancarta del 8-M significa que entendieron el mensaje. Es una letra para todas, una canción hecha para todas, y una vez lanzas la canción, ya no es solo mía”.

Sobre INSPÍREME

-Vas a cantar por primera vez tu canción. ¿Qué esperas de la experiencia?

“Me encuentro muy nerviosa y entusiasmada a partes iguales. Cantar en INSPÍREME supone una gran responsabilidad, ya que creo que es un evento donde todas las personas que están y que han participado en otras ediciones me han inspirado muchísimo. Es abrumador sentir que lo que puedo hacer sobre un escenario puede inspirar a otras personas o puede no hacerlo. Viéndome ahí, lo único que espero de ese día es disfrutar, ya que tengo muchas ganas de cantar y de hacer todo el show, que tendrá sorpresas”.

-¿Qué esperas del evento en general y qué elementos crees que serán los más interesantes?

“Creo que lo más interesante de un evento como INSPÍREME es la sinergia y la complicidad con la que se habla de muchas disciplinas. El fusionar a productores musicales, cantantes, políticas, nuevas tecnologías o humoristas pone en valor que a la juventud nos interesan muchas cosas. Ya no entendemos la música sin la política y la política sin la tecnología, porque todo está mezclado. El mayor éxito de INSPÍREME es llevar a un lugar determinado a mucha gente que quiere hacer cosas por otros jóvenes. Esta edición va a ser muy guay porque va a fusionar a personas que no solo pertenecen a diferentes ámbitos, sino también a diferentes lugares geográficos, por lo que el beber de cómo vive cada individuo en su propia disciplina y su ámbito cultural va a ser una explosión”.