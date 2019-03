Denuncian que las empresas “huyen” del puerto de Santa Cruz hacia Las Palmas

El comité de empresa de Tenerife Shipyards ha acusado a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de “excusarse” en la congestión de Santa Cruz para “echar” a los clientes hacia Granadilla, donde no se puede trabajar con seguridad, con lo que “salen huyendo” hacia el puerto de Las Palmas.

Los trabajadores de Tenerife Shipyards expresan su descontento “ante los comentarios evasivos” realizados por la Autoridad Portuaria y advierten de que no son “borregos” a los que se pueda engañar, pues basta comparar la actividad del puerto de Santa Cruz con el de La Luz en Las Palmas para ver “que la palabra congestión es absolutamente inapropiada”.

Recuerdan que la Autoridad Portuaria insiste en la necesidad de dejar gran parte de la línea de atraque libre para las ocasiones en las que acuden pequeños barcos a descargar graneles, o a trasvasar combustible de un barco a otro.

Dichos barcos, debido a sus pequeñas dimensiones, pueden emplazarse en cualquier lugar del puerto, ya que ni requieren mucha profundidad libre (calado) ni mucha distancia de línea de atraque, añade el comité de empresa de Tenerife Shipyards.

Sin embargo, argumentan, estos barcos acuden en contadas ocasiones al mes, quedando el resto de los días los atraques desocupados.

Además las tasas de atraque – que es la tasa más cuantiosa que ingresa la Autoridad Portuaria diariamente por tener atracado un buque – son “realmente ínfimas” comparadas con los grandes buques, como los de Ensco, que actualmente se encuentran atracados en el muelle de Santa Cruz “y que la Autoridad Portuaria aboga por echar del puerto”.

Explica que la tasa de atraque comercial de los tres buques perforadores y la plataforma que se encuentran atracadas en el puerto representa unos ingresos diarios de 17.359,84 euros, lo que supone 6.249.542,40 euros al año.

Por ello ironizan con que “lo inteligente es dejar sin puestos de trabajo a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife, y dejar de ingresar 6.249.542,40 euros al año, para poder tener el Puerto de Santa Cruz de Tenerife bien vacío”.

En cuanto a que se hará la reparación naval en Granadilla, explican que no se pueden realizar estos trabajos ni atracar con seguridad, ni dejar los barcos sin tripulación o sin propulsión debido a las fuertes inclemencias meteorológicas, pues ni siquiera se puede pintar al aire libre.

“No se puede soldar ni la mayor parte de los días realizar trabajos submarinos, no se pueden montar andamios con seguridad ni realizar trabajos en altura la mayor parte de los días del año. No se pueden izar cargas debido al balanceo de las mismas la mayor parte de las semanas. No queremos ya imaginar lo que es instalar un dique flotante y querer trabajar en reparación naval”, añaden.

Tampoco dispone de servicios mínimos como amarradores, remolcadores, bomberos, centro médico ni emergencias y el comité de empresa de Tenerife Shipyards apunta que política de la Autoridad Portuaria está provocando que los clientes “salgan huyendo al puerto de La Luz en Las Palmas”.