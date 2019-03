El Cabildo insta al alcalde de El Paso a no frenar el desarrollo turístico

El Servicio de Ordenación del Cabildo ha salido al paso de la argumentación de espera del alcalde de El Paso, tras la evidencia de que desde 2017 se mantiene paralizada una inversión de un millón de euros en 10 villas turísticas de El Paso. Desde el Cabildo instan al alcalde de El Paso a “no poner trabas en el desarrollo turístico del municipio y a no confundir a la opinión pública respecto a la potestad y los instrumentos de las distintas administraciones para dar viabilidad a licencias”.

El consejero insular de Planificación, Gonzalo Pascual, explicó en un comunicado a partir de las informaciones publicadas por este periódico que “el Cabildo ha tenido que explicar a los promotores interesados en construir villas turísticas en El Paso que la institución insular, tal y como recoge la Ley del Suelo, no está obligada, y de hecho, no va a realizar una ordenanza específica para esta materia, tal y como comunicó erróneamente el Ayuntamiento a los promotores tras nada menos que 15 meses de espera por una respuesta”. Pascual asegura que “ha sido el desconocimiento y dejadez en materia de ordenación del territorio del alcalde de El Paso lo que está originando el retraso de unas tramitaciones para una inversiones que significarán riqueza y dinamización económica para el municipio y para la isla. Es importante resaltar el hecho de que el resto de Ayuntamientos de la isla han trabajado en esta materia con el mismo criterio que el Cabildo”. Recuerdan que el 28 de agosto de 2018 la institución se puso a disposición de todos los ayuntamientos para suscribir convenios, algo que no solicitó el consistorio pasense hasta el pasado 8 de enero.