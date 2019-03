El Iberostar Tenerife, a salir vivo del feudo del Promitheas Patras

Primer asalto para Iberostar Tenerife y Promitheas Patras (17.30 horas), con los cuartos de final de la Basketball Champions League en el horizonte. Los laguneros buscarán sacar un resultado que les permita afrontar con tranquilidad y sin ningún tipo de ansiedad el duelo de vuelta.

Llega sobre aviso la escuadra de Txus Vidorreta después de su derrota del pasado fin de semana en el regreso a la Liga Endesa. En Zaragoza el Iberostar Tenerife fue muy diferente al Iberostar Tenerife habitual. Su defensa concedió demasiado aunque no fuera a través de dobles opciones ya que los aurinegros no concedieron demasiados rebotes ofensivos como ocurrió en anteriores ocasiones.

Esta derrota pone en alerta a un Iberostar Tenerife no ha mostrado su mejor versión cuando se ha medido a equipos que, teóricamente, no están a su nivel competitivo. Crecido ante los grandes, empequeñecido frente a los pequeños, el Iberostar Tenerife no termina de encontrar esa regularidad en el juego aunque se mantiene como favorito en un cruce “de 80 minutos” tal y como señaló en rueda de prensa Txus Vidorreta antes del viaje a tierras griegas.

Y es que el técnico vasco ha tenido tiempo de estudiar bien a su rival de esta tarde, un equipo, el Promitheas, armado desde la base del baloncesto norteamericano que juegan al ritmo del base Langston Hall al que acompañan sus compatriotas Rion Brown (máximo anotador del equipo en la competición europea con 15 puntos por partido), el ala pívot Tony Meier y los interiores Octavius Ellis y Terrell Parks.

El alero Jacob Odum compoleta el sexteto de estadounidenses del plantel que dirige Makis Giaras, un equipo que ha sido capaz de sorprender a los lituanos del Neptunas Klaipedas en su propia pista (82-83) o de vencer a otros dos conjuntos potentes de la competición como los turcos del Besitkas (80-72) y los franceses del Estrasburgo (77-64). Echar el candado en canasta propia es la primera consigna de los aurinegros ante un rival que “está haciendo una gran campaña tanto en Europa como en su liga”, reconocía Vidorreta.

El entrenador del Iberostar Tenerife despellejó a la escuadra helena. “Es un conjunto con buen físico, con muchos jugadores griegos que le dan buena química y que goza de muchas opciones defensivas y ofensivas”, dijo el entrenador del cuadro lagunero, que prosiguió señalando que el Promitheas Patras “tiene jugadores americanos con gran manejo de balón y n el juego interior también cuentan con importantes alternativas, con jugadores de mucha calidad que nos obligarán a estar concentrados”. El técnico, que no tiene claro si podrá jugar Rodrigo San Miguel espera que los golpeados Lucca Staiger y Colton Iverson sí estén el cien por cien para este compromiso de la competición europea.