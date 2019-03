Natalia Mármol: “El retraso de la piscina de La Guancha es culpa del Cabildo”

Coalición Canaria (CC) reculó ayer en su intento de culpar al Ayuntamiento de La Guancha de que los vecinos aún no puedan hacer uso de la piscina municipal, aunque las instalaciones ya han sido oficialmente inauguradas por parte de Carlos Alonso, pese a las dudas planteadas por el Consistorio sobre las condiciones en que se hizo la recepción de la obra, que se pretendió realizar “incluso sin la comprobación material de la Intervención del Cabildo, como parece lógico cuando se quieren hacer las cosas bien en lugar de guiarse por las prisas electorales”, según señaló la consejera insular Natalia Mármol (PP).

CC llevó ayer al pleno del Cabildo una moción que no tenía otro objetivo, según el PP, que dejar en mal lugar ante sus vecinos al alcalde de La Guancha, Antonio Hernández (PP), achacándole un retraso en la entrada en funcionamiento de la piscina municipal que, “en ningún caso, es responsabilidad del Ayuntamiento, sino producto del empeño de Carlos Alonso de hacerse la foto en La Guancha, pasando incluso por encima de los cascotes si hacía falta”, manifestó Natalia Mármol, quien agregó que ante el temor de perder la votación por la falta de apoyo a “esta maniobra” por parte de su socio de gobierno (PSOE) y el resto de los grupos, CC optó finalmente por retirar la referida moción del Pleno. Natalia Mármol defendió la “rigurosa actuación de Antonio Hernández” y dijo que “la metedura de pata de Carlos Alonso con la prematura inauguración de la piscina de La Guancha es producto del nerviosismo electoral, además en un sector que el presidente no domina y, para colmo de su desconocimiento, no cree que requiera de una atención al 100%, ya que se lo encomienda a una persona que solo puede dedicarse al 13% a las necesidades del deporte en Tenerife en todos sus niveles, que son muchas”.

“Vengativo”

La consejera insular calificó de “vengativa” la pretensión de Alonso de culpar al alcalde de que la piscina municipal no cuente todavía con el equipamiento necesario para que los guancheros puedan disfrutar de las instalaciones, ya que, según indicó, “el presidente de Cabildo sabe muy bien que el concurso para dotar de tal equipamiento a la piscina ha quedado desierto”. “Alonso se cree -agregó Mármol- que, con estas y otras maniobras a las que nos tiene acostumbrados, puede tomar el pelo a la población de Tenerife, pero con La Guancha han cometido uno de sus grandes errores y se les ha visto demasiado el peluquín populista, porque a nadie se le puede culpar de querer hacer las cosas bien y con seguridad para todos”.