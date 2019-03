Fallece el entrañable Martí Galindo

El actor Martí Galindo, que saltó a la fama a finales de los 90 como colaborador del programa Crónicas Marcianas de Telecinco, ha fallecido este domingo a los 81 años de edad. Lo ha anunciado la actriz Paz Padilla en su cuenta de Instagram.

“Estoy muy triste!! Era una de las personas más grandes que he conocido, muy buen compañero, cariñoso,una persona como pocas hay, hizo mi trabajo muy fácil, no te olvidaré, no te olvidaremos #cronicasmarcianas, todos te queríamos”, ha escrito la actriz en su red social.