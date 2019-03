Fepeco alerta de que en Tenerife se está construyendo con residuos, y no con áridos

La situación de los áridos en Tenerife sigue sin solucionarse, y no porque haya escasez de esta materia prima, sino porque se autorizan plantas de machaqueo y reciclaje que no producen árido de calidad.

El presidente de la patronal de la construcción, Óscar Izquierdo, acompañado del vicepresidente, Diego Vega, y la secretaria general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Áridos (Anefa), Rita Martínez, mostraron ayer su “preocupación” por esta situación que calificaron de “caótica”. “No se están dando autorizaciones para explotar áridos, porque, entre otras cosas, un empresario puede tardar entre 10 o 15 años para que le den dicha autorización, y lo que sí se está dando con mucha generosidad es licencias para plantas de reciclado y machaqueo”, declaró Izquierdo, quien mostró su “sorpresa” ante el hecho de que la Consejería de Política Territorial, a la que calificó de “ponepegas profesional”, otorgue licencias a estas plantas de forma “laxa” y, sin embargo, tarde años para dar otras licencias a las que sí cumplen. El vicepresidente de Fepeco, que es también ingeniero de minas, explicó que el problema viene porque el Cabildo de Tenerife dio marcha atrás en la delimitación de ámbitos extractivos prevista en el Plan Insular de Ordenación del Territorio aprobado en 2002. “Esto ha provocado que proliferen plantas de reciclaje que no cumplen con todos los requisitos y marcado CE obligatorio, y que producen árido de mala calidad, lo que, a la larga, perjudica a la estabilidad en las construcciones”.

La representante de Anefa, Rita Martínez, dejó bien claro que el sector de la construcción está a favor de la economía circular y del reciclado, pero hasta que no se encuentre una fórmula madura que permita dar estabilidad al material reciclado habrá que ir combinándolo. En este sentido, aseguró que en los países más avanzados el árido reciclado solo supone entre el 10 y el 15% del total, una cifra que coincide, además, con las recomendaciones de la Unión Europea. En Tenerife es al contrario, el 60% del árido usado el año pasado fue reciclado. De hecho, señaló Martínez, “Tenerife se pone como caso negativo en Europa”. “No todas las piedras valen para todo”, advirtió. “No se puede utilizar cualquier árido para la capa de rodadura de una carretera, porque se puede producir que, si no tiene la calidad suficiente, cuando llueve el coche se deslice como sobre una placa de hielo”. “De lo que se trata”, prosiguió, “es de aumentar la durabilidad de las infraestructuras”.

En Tenerife se están extrayendo áridos por la vía furtiva de “picoteos” en el monte con excavaciones fraudulentas. “Este material no sirve para edificaciones que tengan un mínimo de calidad. Se están produciendo irregularidades porque al final no estamos construyendo con áridos, sino con residuos”.

De hecho, la asociación presentó en 2008 un total de 56 denuncias por instalaciones ilegales de extracción en todo el Archipiélago y se abrieron algunas diligencias, “pero poco más”.

La solución a todo esto, según la patronal, está en convocar una mesa sectorial con todas las partes, constructores, mineros, y se empiecen a dar facilidades para las plantas de reciclaje, así como expertos en medio ambiente. “Así se hace en otras comunidades autónomas”, dijo.