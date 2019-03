Foro de la Papa: Más chefs ponentes que chefs asistentes

El II Foro Gastronómico de la Papa, que se celebró esta semana en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife, contó con un elenco de cocineros de talla internacional, como Najat Kaanache, del restaurante NUR en Medina de Fez, (Marruecos); Virgilio Martínez, de Central, (Lima, Perú); Omar Malpartida (LUMA, (Madrid) y la historiadora Vicky Hayward. También nacionales, como Lucía Freitas, de La Tafona (Santiago del Compostela); Sergi Arola, de LAB (Sintra, Portugal); Juanjo López Bedmar, de La Tasquita de Enfrente (Madrid), o Jordi Butrón, de Espai Sucre (Barcelona). Y locales como Braulio Simancas (Silbo Gomero), Jesús González (Bogey, Arona) o Alexis García, de 100% pan pastelería (Guía de Isora), entre otros. Entre el público, los chefs brillaron por su ausencia.

Una profesión con una agenda cargada

Cualquier persona que conozca los foros gastronómicos sabe lo complejo que es reunir a un grupo de cocineros de esta talla, que no solo tienen que atender sus negocios, sino que también cuentan con una agenda que en muchas ocasiones los tienen del tingo al tango. Por citar un ejemplo, el de Virgilio Martínez, que llegó el domingo por la noche a Tenerife, procedente de Perú, y el lunes por la tarde partía para Hong Kong. Una vida ajetreada. Eso sí, el número de ponentes, en los dos días que duró el Foro de la Papa, sumó siempre más que el de chefs que estaban sentados en el Auditorio de Tenerife Adán Martín escuchando las ponencias. Algo lamentable si uno de los objetivos del foro es que los chefs conozcan otros platos o distintas técnicas que se pueden emplear a la hora de cocinar las papas. Incluso las diferentes variedades que se cultivan en otros lugares del planeta.

Los porqués del mutis por el foro de los cocineros

Muchas y variadas son las razones por las cuales los cocineros locales han hecho mutis por el foro, aunque no hay que olvidar que en la anterior edición pasó algo similar, pero ofrecían más ponencias. Aquí van algunos de los posibles motivos: los profesionales del sector están más divididos que nunca; organizaciones de cocineros están claramente enfrentadas con la organización del acto; están cansados de asistir a encuentros gastronómicos en su día libre; no quieren ser utilizados en campañas de promoción de productos sin obtener beneficio, me refiero al económico; en los últimos tiempos es constante la proliferación de actos cuyo fin es divulgar las excelencias del aguacate, del vino, del queso; desinterés, y así un largo etcétera de razones. Y se me olvidaba, proliferan los restaurantes gastronómicos, con precios que superan los 60 euros por persona (algunos ya han tomado nota), que no hacen caja para afrontar gastos y, como es lógico, no están para fiestas.

La tortilla de la tinerfeña Ana del Carmen Pacheco

La tinerfeña Ana del Carmen Pacheco no ganó el campeonato de tortillas. Sin embargo, el jurado tuvo que reconocer su “arrojo, valentía y destreza” al elaborar la tortilla, que pesaba por lo menos el triple que las del resto de concursantes. Lo que no sabemos es si el resultado hubiera sido distinto si, como hace a diario, le pone su toquito de perejil, como se prepara en las Islas.

Un foro que dará que pensar

Dice el refrán que no hay dos sin tres. Y con esto no quiero sumarme al periodismo sepulturero surgido en las redes por la ausencia de chefs en el II Foro de la Papa. Pero sí reflexionar sobre un encuentro gastronómico bienal que no ha sabido, o no ha podido, captar el interés de los cocineros de las Islas, pero tampoco el de los estudiantes de cocina, cuya presencia era escasa, ¡y mira que había cocineros de talla internacional de los cuales aprender algo! Las administraciones públicas patrocinadoras y la organización tienen mucho que pensar sobre la rentabilidad del foro.