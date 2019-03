Francisco Niño confirma su fichaje por Cs: “Me han llamado todos los partidos”

Unas semanas después de adelantarlo DIARIO DE AVISOS en exclusiva, Francisco Niño confirmó el lunes en Onda Tenerife su candidatura a la Alcaldía de Arona como cabeza de cartel de Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, tras abandonar ARAB Europeos por Canarias, un proyecto que él encabezaba “en busca del consenso con otros partidos”, que finalmente no llegó a buen puerto.

“Hoy -nos comentó- puedo decir oficialmente que soy el candidato de Ciudadanos en Arona”, añadiendo que “siempre he sido transparente y no quería darle oficialidad hasta que la semana pasada nos reunimos con los afiliados -apenas unos 35- de Ciudadanos en el municipio, después de hacerlo con la ejecutiva nacional”, afirma el que fuera alcalde de Arona con CC (2013-2015), tras ser inhabilitado José Alberto González Reverón por corrupción. “Un orgullo haber sido alcalde, aunque mi etapa en CC terminara de aquella manera, sin que tenga en mi casa siquiera el bastón de mando que le entregan a todos los alcaldes”, dice.

Conocido más como pediatra que como político, -“aun siendo alcalde siempre me llamaban doctor Niño”, recuerda- se presenta a estas elecciones porque “puedo aportar mi pequeña experiencia y las ganas de sacar a Arona del agujero del que todavía no ha logrado sobreponerse”, reconociendo que “seguramente será necesario un pacto de dos o más partidos para gobernar y nosotros estaremos ahí para lograr el consenso”, ese que según él no le dejaron hacer en ARAB Canarios por Europa cuando “sabían que íbamos a hablar con partidos que quisieran integrarse con nosotros o nosotros integrarnos en esos partidos”, reconociendo que habló con Nueva Canarias y con Ciudadanos. Es más, Francisco Niño afirma que “me llamaron de todos los partidos, y cuando digo de todos, son todos”, sentencia cuando se le pregunta nombres.

Desmiente que “traicionara” a Europeos por Canarias como dijo su secretario de organización Yeray Martín, porque “sabían que estaba en negociaciones de consenso con Ciudadanos”. Es más, Francisco Niño incorporará en su lista electoral de Ciudadanos a al presidente de Europeos por Canarias, José Ángel Martín, y a otros tres miembros de esa formación.

“Sí todos los que van a la consulta me votan, como dicen, podría ser alcalde”

“Mi candidatura ha sido bien aceptada por los afiliados de Ciudadanos en Arona, porque no hemos querido entrar como elefantes en una cacharrería, solo venimos a sumar y a dejar la impronta del partido en el municipio, sin ataduras, con la posibilidad de pactar con cualquiera y sin pactos en cascadas, a eso se compromete Ciudadanos”.

Y sobre sus posibilidades electorales del 26M, señala, con una sonrisa: “Si todos los que pasan por mi consulta me votan, como dicen, podría ser alcalde”.