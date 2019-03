Hablamos con Juan Carlos Serrano, presidente de la Federación Canaria de Triatlón

Con motivo de la Gala de entrega de premios de la Federación Canaria de Triatlón que se celebra este próximo sábado, en el Teatro Juan Ramón Jiménez, de Telde en Gran Canaria, hemos tenido la oportunidad de poder hablar con su presidente, Juan Carlos Serrano, para que nos hable sobre este evento que cada año premia a los/as mejores atletas de esta especialidad deportiva.

-¿Cuál es el objetivo de esta gala que se celebra anualmente?

“Anualmente realizamos un gran esfuerzo para poder poner en alza y premiar los logros tanto de nuestros triatletas, organizadores e instituciones así como de personas que por uno u otros motivos han realizado acciones a destacar en el ámbito del triatlón. Con ello intentamos dar a conocer estos logros y recompensar de algún modo con estos reconocimientos y premios los esfuerzos de todos por mejorar y avanzar en nuestro deporte. Siempre desde un punto de vista objetivo y motivador que haga que todos los premiados se sientan orgullosos tanto de lo conseguido como de los retos a marcarse en la futura temporada”.

-Gala que se consolida año tras año, para este pasado 2018 ¿cuáles son los galardones que se otorgarán?

“Son muy diversos los galardones a entregar. Los premios que se conceden son a los 3 primeros clasificados en las Series Canarias de Triatlón, tanto en categoría Masculina como Femenina y a los tres primeros Clubes de esta competición, también a los tres primeros clasificados de la Copa Canaria de Media/Larga Distancia. Por otro lado también se entregan diferentes distinciones por competiciones internacionales de nuestros triatletas entre los que esta algún paratriatleta con excelentes resultados, y otros deportistas que han logrado importantes puestos en estas. Se hacen distinciones a las pruebas que consiguen ser acreedoras de los Dos sellos de Calidad con los que distingue esta Federación por votación popular, también hay distinciones para diferentes personas de distintos colectivos no solo deportistas si no también Jueces o instituciones que se vuelcan con nuestro deporte y por supuesto uno de los premios más entrañables como es el premio Víctor Teni a los valores humanos dentro del deporte”.

-Este año se otorgarán varias menciones especiales, por los logros conseguidos tanto en el deporte como en colaboraciones, ¿A qué se atribuye tantos éxitos en este deporte?

“Objetivamente creo que los deportistas Canarios son un claro ejemplo de la calidad que existe en nuestras Islas, y que de un modo u otro se hacen notar a pesar de las muchas dificultades que practicar triatlón conlleva, pero quizás precisamente esta cuestión es la que sirve de acicate para que nuestros deportistas se crezcan ante las dificultades y sean capaces de alcanzar los máximos premios en diferentes competiciones no solo en nuestra Comunidad si no a nivel Nacional e internacional ostentando Copas de África, de Asia, Copas del Mundo o Campeonatos del Mundo como nuestros Paratriatletas”.

-Este año, asiste a la Gala de la FECANTRI, José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón. ¿puedes hablarnos de los proyectos en común entre ambas federaciones?

“La Federación Española y la Canaria tienen unos grandes lazos de colaboración, desde hace muchos años hemos sido un referente para la Federación española en creatividad e innovación, al mismo tiempo que estamos muy presentes en los cargos de gestión y ejecutivos de esta, donde actualmente nuestro director técnico David Alcón es miembro de la Asamblea como Técnico en esta. También personalmente formo parte de la Junta directiva, soy miembro de la Comisión Delegada y Presido el Comité Deportivo de la Federación Española, teniendo un importante peso en la toma de decisiones y que además en los últimos años, hemos venido trabajando en un proyecto de internacionalizar nuestras Islas a nivel mundial con el fin de dar a conocer nuestras capacidades de organización así como de buen hacer en este sentido, y que por el momento está paralizado, pero en breve se retomara para posicionarnos donde realmente debemos estar”.

-En esta gala se premian a los deportistas masculinos y femeninos, además de a los clubes. La brecha entre participantes masculinos y femeninos en las pruebas, sigue siendo importante, desde FECANTRI, ¿Se está trabajando para reducir esta diferencia?

“No puede ser de otra manera y creemos que esta brecha se tiene que ir reduciendo. Llevamos varios años trabajando esta cuestión que sinceramente es muy compleja y es una de esas herencias de nuestra propia idiosincrasia que arrastramos, pero que estoy seguro que poco a poco vamos a ir superando. De hecho dentro de nuestras iniciativas para este año este será uno de los puntos a tener más en cuenta”.

-En esta Gala, reciben mención especial, Juan Jesús Aguiar y Antonio Müller, ¿Para cuándo tendremos competición de triatlón adaptado en Canarias?

“La inclusión dentro de las pruebas a veces es más complejo de lo que creemos pensar y desde luego que estamos luchando porque esto se pueda revertir. Pero muchas veces nos encontramos con muchas trabas muy difíciles de superar, todas ellas enfocadas a poder competir no solo con garantías para los paratriatletas sino también en cuestión de poder competir de forma segura y que no tengan contratiempos. Este año de nuevo y de forma consecutiva hemos conseguido poder sacar adelante otra vez y con la colaboración de La Santa Sport un nuevo Campeonato de Canarias de Paratriatlon y vamos a ver si somos entre todos capaces de mejorar el anterior. Pero esto no nos tiene que dar por satisfechos si no que debemos trabajar para que tengan precisamente esa inclusión en otras pruebas de nuestro calendario”.

-También los clubes son premiados en esta Gala. ¿Cuál es la importancia de un club dentro de este deporte?

“Cada vez los clubes van adquiriendo mayor importancia dentro de este deporte que en principio comenzó siendo individual, pero precisamente este deporte esta en continua evolución y la tendencia es a crear más competiciones que fomenten la cultura de Club y sobre todo el dar cabida de futuras generaciones que surjan de la cantera de los Clubes. En este sentido de cosas la Federación ha trabajado en una nueva competición que creemos puede ser un bonito aliciente para los clubes y sus canteras. Además seguimos trabajando en un formato experimental que estamos desarrollando en Canarias en el fomento de la cultura de Club y que si todo sale como pensamos aquí, llevare y realizare una Ponencia en la Fetri a través del Comité de Competiciones para incluirla como nuevo formato de Competición y adaptarlo en las Bases reguladores de La Federación Española”.

-¿Cómo ve el triatlón en Canarias?

“Siempre lo he visto muy bien, a pesar de las dificultades que siempre nos toca gestionar no solo por cuestión de distancias al ser un archipiélago y de las dificultades que siempre se encuentra una Federación tan modesta como la nuestra. Creo que el potencial de triatletas en Canarias debería de tenerse más en cuenta desde muchos factores y uno de ellos es la inversión publica en instalaciones o Centros de Tecnificación con los que nuestros deportistas, puedan evolucionar o superarse sin necesidad de verse avocados a abandonar nuestra comunidad, poniendo muchos kilómetros de por medio para poder conseguir importantes logros.

A veces cuando desde la Federación vemos los retos a los que hay que enfrentarse nos vemos un tanto abrumados, pero esto desde luego que no nos amilana a la hora de intentar solventar estos problemas, y con ilusión y con la gran cantera de deportistas que tenemos se supera, y nos hace sentir orgullosos del Triatlón Canario”.

-Cómo presidente de la FECANTRI, ¿Cuáles han sido los logros conseguidos en estos años de mandato en pos de mejorar la práctica del triatlón en Canarias?

“Uno de nuestros empeños siempre ha sido el mejorar la calidad de Nuestras pruebas y que nuestros triatletas puedan competir con garantías de Seguridad, de Equidad y con precios lo más razonables posibles dentro de la complejidad de un deporte tan sofisticado. Creo que esto poco a poco se ha ido consiguiendo, así como el demostrar a nivel internacional las bonanzas en muchos aspectos de poder competir en nuestra comunidad con eficiencia y proyectos ambiciosos. Pero creo que como en una ocasión expuse en Madrid en una intervención que tuve que realizar, uno de los grandes logros del triatlón en Canarias es reinventarse y sobrevivir, cuestión que se explica ya que somos nosotros los que tenemos que generar tanto recursos como ilusión, para mantener el tejido de triatletas que están en nuestra comunidad y necesitan de algún aliciente para competir, a diferencia del continente donde tanto los desplazamientos como las competiciones son mas dinámicas por decirlo de alguna forma. La imaginación y la ilusión creo que tiran del Triatlón en Canarias y son unos de los Grandes logros obtenidos al margen de poder albergar pruebas de gran renombre como ha podido ser la disputa de la Copa de Europa en los dos últimos años u otras pruebas de carácter internacional también”.