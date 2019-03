INtech La Laguna, centro de referencia para la innovación, la tecnología y el emprendimiento

El parque científico y tecnológico INtech La Laguna, promovido por el Cabildo, está formado por los edificios especializados IACTec y Nanotec, lo que permitirá convertir a Tenerife en un centro de referencia para la innovación, la tecnología y el emprendimiento, filosofía que responde a la estrategia Tenerife 2030 que pretende mejorar la capacitación de la juventud. Estas modernas infraestructuras están ubicadas en el Parque Urbano Las Mantecas, con una superficie total de 59.000 m².

Los edificios se convertirán en centros tecnológicos donde se instalarán grupos de investigación y empresas que ejecutarán proyectos de desarrollo tecnológico e innovación vinculados especialmente a la nanociencia, la sostenibilidad, la biodiversidad y la astrofísica. Estos espacios favorecerán la transferencia de conocimiento entre el mundo académico y el tejido empresarial.

La inversión total en la construcción de ambos edificios ascienda a 12,4 millones de euros, a los que hay que añadir la inversión en el equipamiento. Las obras del edificio IACTec tienen un coste de 6,2 millones de euros, y el equipamiento asciende a 235.000 euros. Por su parte, los trabajos del edificio de Nanotec tienen un coste de 6,2 millones de euros a los que hay que añadir unos 1,8 millones de euros de equipamiento.

INtech La Laguna acogerá dos centros tecnológicos:

El IACtec , vinculado al Instituto Astrofísico de Canarias.

, vinculado al El Centro Tecnológico de Nanomateriales y Sostenibilidad, NanoTec.

IACTEC: ESPACIO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICO-EMPRESARIAL DEL IAC

IACTec es el espacio de cooperación tecnológica y empresarial del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), cuya misión es desarrollar en Canarias un ecosistema innovador para la transferencia de alta tecnología entre el sector público y las empresas, aprovechando el capital científico y tecnológico del IAC.

Con el apoyo del Cabildo de Tenerife, IACTec facilita un entorno accesible y abundante en recursos humanos, científicos, tecnológicos y financieros. Es un espacio para que empresas e instituciones con vocación de I+D+i colaboren desarrollando nuevas asociaciones y proyectos innovadores y generando un tejido productivo dinámico en Canarias y en España, con orientación europea.

El IAC es líder en el desarrollo de instrumentación avanzada para Astrofísica en España. Ha diseñado y construido, en colaboración con empresas de numerosos países, instrumentos para los telescopios más avanzados, grandes y complejos del mundo. Actualmente, participa activamente en los principales proyectos internacionales en el ámbito de la Astrofísica y el Espacio, y tiene una gran experiencia en la constitución de consorcios de cooperación.

IACTec tiene como prioridades :

Consolidarse como un centro de referencia, a nivel nacional e internacional, para la cooperación entre el sector público y el privado en el ámbito de la instrumentación astrofísica aplicada y las tecnologías afines.

Fortalecer las competencias del IAC alcanzando el nivel de excelencia tecnológica del Área de Instrumentación del IAC y complementando su actividad de I+D.

Constituir el nodo de referencia en Canarias de la colaboración con la Industria de la Ciencia en el desarrollo de productos y tecnologías de alto valor añadido.

Destacar como referente en la la creación de empleo consolidando el tejido empresarial innovador de Canarias.

IACTec tiene un equipo de profesionales altamente cualificados en el ámbito de la ingeniería y la ciencia. Cuenta con el respaldo técnico del IAC, en particular del Área de Instrumentación, que atesora el conocimiento técnico de más de 30 años dedicados a desarrollar instrumentación puntera.

El Cabildo Insular de Tenerife, a través de su “Programa de Capacitación de IACTec” (en el marco del programa TF INNOVA 2016-2021), contribuye de forma decisiva a la capacitación del personal de ingeniería y al proyecto IACTec en su conjunto.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

IACTec invierte inicialmente en tres líneas de actividad para las cuales el IAC ya dispone de las capacidades en disciplinas como la óptica, la electrónica, el desarrollo de aplicaciones de software específico y la mecánica de precisión:

Programa de Espacio

Programa de Tecnología Médica

Programa de Grandes Telescopios

Además, IACTec mantiene como actividad permanente la búsqueda de nuevos nichos de oportunidad para extender su capacidad de transferencia tecnológica a otras disciplinas.

Programa de Espacio

IACTec apuesta por el sector de las tecnologías espaciales, ámbito en el que el IAC ha adquirido una gran experiencia a través colaboraciones previas en misiones de la Agencia Espacial Europea (ESA) y con el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Entre la instrumentación espacial desarrollada, destaca la participación en proyectos como ISO, SOHO, Planck, Herschel, AMS, Solar Orbiter y Euclid.

IACTec impulsa la innovación y desarrollo tecnológico relacionados con la fabricación de carga útil para microsatélites y para plataformas estratosféricas (High-Altitude Platform o HAP en inglés), sector en crecimiento con potencial repercusión en ámbitos como las comunicaciones, la observación de la Tierra, la seguridad y la gestión del medioambiente, entre otros.

Actualmente, trabaja en el diseño de ALISIO, un nanosatélite de 3 unidades (3U) para observación de la Tierra en el rango del infrarrojo de onda corta (Short-Wave Infrared o SWIR, en inglés).

Esta es precisamente la nueva línea de colaboración específica entre el Cabildo de Tenerife y el IAC, con un gran potencial de atracción de interés para importantes empresas relacionadas con el I +D+i en temas espaciales.

Programa de Tecnología Médica

La experiencia del IAC en la detección precisa de señales, en el análisis de la radiación electromagnética y en el tratamiento de imágenes. Tiene importantes aplicaciones en el diagnóstico y prevención de enfermedades. Las principales líneas de actuación en este campo son el diseño de software de uso médico y el desarrollo de tecnología de captura y tratamiento de imágenes en diferentes rangos de frecuencia, entre los que destacan el infrarrojo y las microondas.

En colaboración con el proyecto internacional MACbioIDi, liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo financiero de la Unión Europea a través de fondos Interreg (programa MAC 2014-2020), se ha desarrollado un sistema clínico de cámaras infrarrojas de bajo coste para la detección temprana por termografía de úlceras en formación en los pies, una lesión de las extremidades inferiores que afecta a un gran número de personas con diabetes.

Programa de Grandes Telescopios

El IAC ocupa una posición de liderazgo en la Industria de la Ciencia española especializada en grandes instalaciones telescópicas. Un componente esencial del entorno de colaboración de IACTec es su proximidad al capital humano y de conocimiento acumulado durante dos décadas en el diseño, construcción y operación del Gran Telescopio Canarias (GTC).

Actualmente, el IAC participa en las principales instalaciones astronómicas que se esperan construir en los próximos años en los Observatorios de Canarias, como:

El Telescopio Solar Europeo (EST)

La Red de Telescopios Cherenkov (CTA)

El New Robotic Telescope (NRT)

El programa de Grandes Telescopios está orientado hacia el desarrollo de sistemas de actuación de alta precisión, de estructuras mecánicas, de sistemas térmicos y de control. Además, aspira a identificar nichos de mercado con proyección para futuras instalaciones, como el control activo de espejos segmentados en telescopios robóticos.

Los proyectos con los que el IAC comenzaría su andadura en el IACTEC serían:

NANOTEC

Ocupa un espacio de casi 6.000 metros cuadrados construidos y se organiza en cuatro plantas. Está dotado de una sala limpia con posibilidad de ampliar a dos, laboratorios multipropósito, despachos, salas de reuniones, áreas de almacenaje, áreas comunes y aparcamiento exterior. El Centro Tecnológico de Nanomateriales y Sostenibilidad (Nanotec) acogerá la labor investigadora del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

Investigadores del Área de Medio Ambiente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), de la Agencia Insular de la Energía de Tenerife (AIET), de la Universidad de La Laguna (ULL) y del propio INVOLCAN se instalarán en el enclave INtech La Laguna dónde realizarán trabajos de I+D+i+d que tienen por denominador común contribuir al desarrollo sostenible de Canarias, así como de otras regiones.

Estos trabajos de I+D+i+d se encuentran principalmente relacionados con:

la reducción del riesgo volcánico y otros riesgos geológicos

el desarrollo de la geotermia

los recursos hídricos subterráneos en islas volcánicas oceánicas

la trazabilidad de productos agroalimentarios de Canarias

la calidad ambiental

la potenciación del geoturismo en regiones volcánicas

Espacios-laboratorios en el Nanotec

Sala de Monitorización de la Actividad Volcánica

En el enclave INtech La Laguna se instalará la Sala de Monitorización de la Actividad Volcánica dónde se recibirán en tiempo real todos los datos que generen la Red Sísmica Canaria, la Red Geoquímica Canaria, la Red Geodésica Canaria, la Red Termométrica Canaria y la Red Gravimétrica Canaria para fortalecer el sistema de alerta temprana ante fenómenos volcanológicos adversos.

Laboratorio de Isótopos Estables

Además de los diversos laboratorios químicos que se ubicarán en el enclave INtech La Laguna para el análisis principalmente de aguas y gases, este espacio contará con el mayor laboratorio de isótopos estables existente en Canarias y uno de los más completos del país. Este laboratorio contará con un Espectrómetro de Masas de Relaciones Isotópicas (IRMS) para realizar análisis de las relaciones isotópìcas de elementos ligeros H, O, C y N, un Espectrómetros de Masas de Gases Nobles (NGMS) para realizar análisis de las relaciones isotópicas de He y Ne, así como un Espectrómetro de Masas de Ionización Térmica (TIMS), para realizar análisis de relaciones isotópicas de elementos más pesados como el Sr, Nd, U, Th, etc.

Centro de Excelencia en Mineralogía Aplicada (TF-ZEISS)

Se pretende igualmente impulsar, en el enclave INtech La Laguna la puesta en marcha de un Centro de Excelencia en Mineralogía Aplicada como una apuesta conjunta del Cabildo de Tenerife y la Fundación Carl Zeiss, propietaria de la compañía Carl Zeiss AG que gestiona el grupo ZEISS, un grupo tecnológico que opera a escala internacional y desarrolla, produce y distribuye tecnología de medición, microscopios, tecnología médica, lentes para gafas, objetivos para cámaras de foto y de cine, prismáticos y equipos para la fabricación de semiconductores.

En el ejercicio 2015/16 el grupo registró un volumen de ventas de cerca de 4.900 millones de euros con sus más de 25.000 empleados. El objetivo de este centro de excelencia es contribuir al desarrollo científico-tecnológico en los campos de la volcanología, el cambio climático y la nanotecnología que pudiera ser de interés para instituciones científicas y tecnológicas que se localizan en la Isla de Tenerife.

Características del edificio IACTec

El edificio se organiza en cuatro plantas: en la planta semisótano se sitúan los aparcamientos del edificio, así como las salas técnicas, almacenes y laboratorio equipado como una gran sala blanca. En la planta baja se ubican los espacios de uso generales y sociales del edificio como son la recepción junto con una gran sala multipropósitos de uso polivante. Desde la zona de uso público se tiene acceso a los aseos y al núcleo de comunicaciones de escalera y ascensor. Todo ello acompañado de una sala de reuniones y despachos adyacentes a los laboratorios solicitados en el programa de necesidades. Seguidamente se encuentra una entreplanta de instalaciones donde se encuentran las instalaciones generales del edificio, distribuidas entre una superficie cubierta y una terraza exterior donde se disponen los depósitos, bombas y demás instalaciones generales del edificio.

En la planta primera se han dispuesto los despachos de dirección junto con los de personal técnico así como aulas de formación y salas de reuniones. Siguiendo el criterio de dotar de iluminación natural a todas aquellas salas en donde se prevé mayor continuidad en el trabajo así como las zonas comunes de gran afluencia de personas, se han dispuesto de amplias superficies acristaladas en las fachadas, acompañadas de divisiones verticales traslucidas que permiten un mayor aprovechamiento la luz natural. En la zona exterior del edificio se dispone de un área de carga y descarga, además de una zona de circulación y de aparcamientos exteriores junto con algunos almacenes.

Características del edificio Nanotec

El edificio destinado a la investigación en los campos de la Nanotecnología y Sostenibilidad Ambiental, dispone de una gran flexibilidad con áreas abiertas de trabajo y laboratorios con posibilidad de segregación en función de las necesidades de superficie de los proyectos de investigación que se desarrollen en cada momento. Dispone de dos usos claramente diferenciados; por un lado dispone de un gran número de laboratorios destinados a la investigación en biotecnología y nanotecnología, con almacenes para los materiales y equipos de ensayo, así como salas de equipamiento común de los laboratorios y salas técnicas para la generación de gases, vapor, aire comprimido. De igual modo se han concebido espacios para el desarrollo de las actividades administrativas íntimamente ligadas a la investigación.

El edificio se organiza en cuatro plantas: en la planta sótano se sitúan almacenes y salas técnicas junto con una sala limpia, con una zona de reserva para la posibilidad de ampliar a dos. En planta baja, en las proximidades del acceso desde la terraza exterior, se han dispuesto los usos más generales y compatibles con el uso público del edificio. De este modo se establecen dos zonas en planta baja, una zona de carácter más general, en la que se encuentra la recepción del edificio y una zona específica de administración, que cuenta con oficinas, despachos, salas de reuniones y salas técnicas. Desde la zona de uso público se tiene acceso a los aseos y a los núcleos de comunicaciones de escaleras y ascensores.

En la planta primera y segunda se ubican los laboratorios comunes que estarán dotados con todo el equipamiento específico para la investigación en cada uno de los campos previstos. La última planta del edificio la ocupa la cubierta, en la se sitúan con las instalaciones generales, grupo electrógeno, aljibes, bombas, gases, así como un espacio cubierto que se ha dejado sin distribuir interiormente en previsión de ampliaciones de los espacios según las necesidades de los proyectos que se desarrollen en el edificio.

Interiormente recorre el edificio un amplio patio de instalaciones, por el que discurren las canalizaciones de todas las instalaciones tanto generales como las especificas de este inmueble con un uso tan característico. En el exterior, se encuentran las zonas de acceso y aproximación el edificio, a través de las áreas de circulación y una zona pavimentada rodeada parcialmente por un muro de piedra y jardines que resuelven los desniveles existentes con los límites del Parque Urbano Las Mantecas.