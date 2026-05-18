La Fundación Cajasiete celebra la IV Gala “Agradecidos con Nuestra Gente” con un homenaje especial a Fernando Berge

La Fundación Cajasiete celebró el pasado sábado la cuarta edición de la gala “Agradecidos con Nuestra Gente”, una cita ya consolidada como espacio de reconocimiento al compromiso social en Canarias. El acto reunió en el Auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife a más de 1.300 personas, entre ellas destacadas autoridades institucionales, sociales y empresariales del Archipiélago, incluyendo al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la presidenta del Cabildo Rosa Dávila y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
La gala, impulsada con la vocación de convertirse en el gran punto de encuentro de referencia del tercer sector en Canarias, puso en valor la labor de personas y entidades que, desde distintos ámbitos, contribuyen al progreso social, la cohesión y el bienestar colectivo en las Islas.
En esta edición, la Fundación Cajasiete reconoció la trayectoria y compromiso de BPW Canarias, Charter 100 Canarias, Salud Mental ATELSAM, Fundación Foresta y la Universidad de La Laguna, entidades cuya labor representa un ejemplo de transformación social, impulso a la igualdad, sostenibilidad, salud mental, formación y desarrollo del conocimiento en Canarias.
Como broche de oro de la noche, la gala rindió un homenaje especial al recientemente nombrado Medalla de Oro de Canarias, Fernando Berge Royo en reconocimiento a su trayectoria y a su contribución al desarrollo del modelo cooperativo y al compromiso social de la entidad con Canarias. A través de testimonios personales y profesionales se realizó un recorrido por los hitos del ahora presidente honorífico de Cajasiete lleno de emoción y agradecimiento a su figura.
El evento estuvo conducido por Carmen Cabeza y Paco Déniz, con una intervención especial de Juan Vinuesa, y contó con una cuidada propuesta artística que incluyó las actuaciones de Ballets de Tenerife, Blanca Paloma acompañada del Coro EnArmonía y la dirección musical de José Pablo Polo, entre otros momentos escénicos concebidos para acompañar una noche marcada por la emoción, el reconocimiento y el agradecimiento colectivo.
La dirección artística de la gala corrió a cargo del dramaturgo José Padilla y Estudio Priamo, quienes imprimieron al evento una narrativa escénica orientada a destacar el valor de las personas y organizaciones que trabajan por construir una Canarias más cohesionada, solidaria y comprometida.
Con esta cuarta edición, la Fundación Cajasiete reafirma su compromiso con el reconocimiento a quienes generan impacto positivo en la sociedad canaria, consolidando un espacio que pone en el centro el valor de la acción colectiva, la solidaridad y el compromiso con el territorio.