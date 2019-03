Jorge Javier Vázquez, hospitalizado desde el pasado domingo

El presentador de Mediaset Jorge Javier Vázquez fue ingresado ayer domingo, 17 de marzo, por una “indisposición” que le ha obligó a cancelar la representación de su obra Grandes Éxitos en Tudela (Navarra), que se iba a desarrollar esa misma tarde, según el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de la mencionada localidad.

Todavía se desconocen las causas del problema de salud de Jorge Javier, si bien, fuentes cercanas al presentador comunicaron que “todo está bien”. Asimismo, el consistorio de Tudela emitió una nota en la que se disculpa con las personas que tenían previsto asistir a la función.

Varios usuarios de las distintas redes sociales han querido mandar mensajes de apoyo al presentador y, al mismo tiempo, desearle una pronta recuperación.

Deseo que te recuperes. Estás más atractivo, es verdad, pero cuando te veo merendar zanahorias y ya.

Cuídate, come bien, y no te impliques tanto personalmente con GH, mantente más al margen, tipo Jordi y así. ¿Que necesidad tienes de que te pongan verde? Eso no le gusta a nadie.

— Carmelo (@society28000) 18 de marzo de 2019