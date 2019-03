JuntosxelCáncer, un proyecto de conocimiento sanitario nacido en Canarias

Ishoo Budhrani es un farmacéutico inquieto. Además de ejercer de boticario adjunto en una oficina de farmacia de Los Realejos, cursa el grado de Psicología por la UNED y ha encontrado en las redes sociales el aliado perfecto para ayudar, dar a conocer y educar en salud de la manera más cercana posible.

Entre sus iniciativas más reconocidas están la autoría de Un boticario en tu vida y JuntosXTuSalud, un multipremiado proyecto a la mejor acción profesional de la farmacia 2018, creado de la observación de una necesidad de unión entre varios sanitarios de distintas especialidades en pro del paciente, del familiar, del cuidador y a favor de una actualización del profesional sanitario y del estudiante.

Es un equipo multidisciplinar e interdisciplinar, compuesto por profesionales de diferentes lugares y de distintas especialidades sanitarias como Enfermería, Medicina, Farmacia, Psicología, Nutrición y Dietética, o incluso Trabajo Social que aportan contenidos de diversa índole en los cuales dan respuesta a las dudas y preguntas más frecuentes que realizan los pacientes, familiares y los cuidadores, y que ayudan a comprender sobre su enfermedad, a saber cómo y de qué manera afrontar su situación.

Con motivo del Día Mundial del Cáncer, Ishoo Budhrani puso en marcha su sexto proyecto personal, JuntosXElCáncer, específico para esta patología y con una duración de un mes. Al segundo día de ponerse en marcha llegó a ser trending topic (tendencia o tema del momento) en Twitter y el mismo Día Mundial de Cáncer fue trending topic en España. Pasadas las primeras dos semanas del proyecto se colocó en el segundo puesto a nivel mundial en el área sanitaria, y al terminar el movimiento, el pasado 28 de febrero, logró más 30 millones de impresiones por redes sociales.

En esta ocasión, este profesional canario se puso en contacto con 62 personas ajenas al proyecto JuntosXTuSalud para que escribieran sobre oncología. “Con el paso del tiempo me di cuenta de que cada uno tiene su propia historia relacionada con el cáncer, así surgieron relatos y experiencias de varios pacientes oncológicos, que ayudan a otros pacientes. La unión del equipo multidisciplinar de más de 62 personas ha sido muy provechosa y estoy muy satisfecho”, afirmó este farmacéutico.

Más de 2.000 personas han participado en alguno de los artículos en Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram, y se han formalizado más de 9.000 tweets. Se han escrito casi dos artículos diarios en este movimiento, desde el punto de vista de la farmacia comunitaria, enfermería, radioterapia, quimioterapia, la investigación y muchas experiencias personales.

Cuestionado por los motivos que le inspiraron a crear este nuevo proyecto, Ishoo se sinceró: “La vida cambia de un día a otro. Sin imaginarlo, puedes recibir una llamada diciéndote que la persona que más quieres tiene un cáncer. Eso fue lo que me ocurrió. A mi madre le diagnosticaron un cáncer de colon el 31 de diciembre de 2017. La operaron el día de Reyes de 2018 y el día de Carnavales me dijeron que era un linfoma de Hodgkin, un poco más complicado de curar. Existe un momento en la vida en el que aparece el punto de inflexión. Me cambió la vida, conocí el cáncer, lloré y sufrí a escondidas, le di la mano al miedo. En esos momentos uno se siente un poco perdido y, por ese motivo, quise hacer una guía para el paciente, allegados e, incluso, personal sanitario”, relató. Lo que iba a ser inicialmente un movimiento de una semana con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, se convirtió en un mes de trabajo, un magnífico material que está a disposición de todos los interesados y será recopilado para poder ser guardado como un libro o manual descargable por internet.

“Tras conocer a todas estas personas y profesionales que han colaborado conmigo en JuntosXElCancer, me siendo muy satisfecho, pues hemos creado algo novedoso y distinto para ayudar a la sociedad. La ventaja de las redes sociales es que llegan a todo el mundo y, lo curioso de esta iniciativa, es que detrás de un perfil en la red existe una persona con una historia y unas vivencias y que tiene un corazón inmenso. Desde el primer minuto que contacté con ellos, -desconocidos para mí-, todos estaban dispuestos a ayudar, compartir conocimientos, aprender juntos y, por encima de todo, ayudar al paciente y a sus compañeros, desde sus distintos conocimientos con el objetivo de crear una comunidad. Detrás de cada historia y comunicación hay una vivencia y una enorme calidad humana”, recalcó Budhrani.

Hay testimonios no solo de pacientes, familiares y cuidadores canarios, españoles y europeos, sino de médicos, enfermeros o administrativos de centros de salud y hospitales, incluso el personal del transporte sanitario que escribió sobre su experiencia con un paciente oncológico. “Sin duda, más allá de ser dos veces trending topic y llegar al segundo puesto mundial en el área de Sanidad, me quedo con la idea de que es un proyecto de personas unidas para ayudar, ilusionadas en una iniciativa con profesionales de diferentes disciplinas con un mismo objetivo: unir fuerzas y construir un puzzle de conocimiento e ilusión, que nos ha permitido llegar a muchos rincones para hacer visible el cáncer desde diferentes puntos de vista. La clave del proyecto es el aprendizaje, crecer en conjunto, el conocimiento compartido y el aporte de experiencias”, afirmó. “Hay muy buena gente que se implica con la única intención de ayudar al prójimo. Porque el cáncer es una palabra difícil de escuchar y parece conducirte al mismo abismo. Una palabra que cualquier paciente, hijo o familiar no se merece escuchar, pero que rodeado de personas que te tienden una mano hace que, de nuevo, brille el sol”, apuntó.

Entre las aportaciones de pacientes oncológicos, Ishoo Budhrani destacó cómo Lola Giner y Araceli Muñoz apostaban por una papel activo, ya que “decían que ahora intentan disfrutar y experimentar el presente, se sienten más liberadas de los patrones de reactividad con los que antes habían funcionado. Hacen cosas que antes no solían hacer, escriben un diario, quedan con amigas, leen libros, ven series y películas, escuchan a sus hijos, pasan más tiempo con sus familias, pasean por la orilla del mar, se miman al cocinar. Cada día es una oportunidad para probar. El cáncer les ha sacado del ‘piloto automático’ en el que vivían”, reconoció.

El autor agradeció a Mari Paz Pellús, Gloria Colli, Begoña Martín, Rebeca Cuenca, Lorena Hernández, Conchi Gom, Patricia Báez, Susana Palacios, Virginia Ruiz, J. Carles March, Iván Herrera, Artur Roman, Leonardo Romero, I. López, Laura González, Raquel Marcos, Teresa Ferreiro, Gemma del Caño, Maribel Granados, Teresa Pérez, Pilar Manchón, Castalia Fernández, Bibiana Guisado, Nuria Penélope, Juan Toral, M. Carmen Sobrado, Charo Merino, J. Carlos Miranda, Richard Cañabate, Almudena Calleja, Maite Montón, Alicia Negrón, José Vicente, Charo Bosca, Sonia Gines, M. Ramirez Sánchez, M. Rodríguez Tardío, Mercedes Herrero, David Crespo, Lola Giner, Javier Pertíñez, Jesús del Río, Rosario Ros, Zulema Gancedo, Julio de la Torre, Ana Isabel, Víctor Cerón, Eva Alfayate, Virginia Salinas, Cristina Borruell, Rodrigo García, Nicolas Vega, Merche García, Carolina Samalea, Patricia Brito, Ana Cubero, Fernando Campaña, Adrián Sarriá, Araceli Muñoz, Carolina Pérez, Pedro Soriano, Virtu Roig, Daniel Fontes y Toni y todos los que colaboraron en el éxito de #JuntosXElCáncer. “Todo este grupo de gente ha hecho posible que el conocimiento escrito desde el corazón de cada una de ellas, sea de utilidad para el paciente y para actualizar al profesional sanitario. Todos y todas unidos con el fin de enseñar y aprender juntos”.

Las iniciativas de Ishoo Budhrani han sido puestas como ejemplo de buen uso de las redes sociales y como fuente de conocimiento sanitario, donde el paciente es una parte importante en la ecuación terapéutica.

Presencialmente, Ishoo Budhrani es de esos farmacéuticos a los que le encantan responder a las dudas de sus clientes. Además de tener algunas dotes de psicólogo, tiene la oportunidad de educar en salud diariamente detrás del mostrador. También ha sido ponente en diversos talleres sobre el uso racional de los medicamentos y su correcta administración, el uso correcto de la insulina, los inhaladores y nebulizadores, educación en salud, salud de la mujer, salud sexual y enfermedades de transmisión sexual, entre otros.