La familia de Alejandro Albalá, dividida por sus comentarios machistas

Alejandro Albalá ha formado una polémica que ha traspasado las cuatro paredes de la casa de Gran Hermano Dúo después de que este mostrara sus celos con Sofía Suescun, su expareja y también concursante de GH Dúo. Su padre, que era un gran desconocido en el panorama mediático, ha hecho una intervención en Sálvame que va a dar mucho que hablar, además parece que le ha gustado demasiado las cámaras de televisión porque, desde que su hijo está concursando en el reality ha aparecido en varias ocasiones. La primera vez que le vimos fue en el cumpleaños del hijo de Isa Pantoja, algo que fue muy criticado porque no se entendía que el padre de Alejandro fuera a ese evento. El miércoles en Sálvame no dudo en hacer una intervención en la que dio unas declaraciones que provocaron que la hermana del concursante llamara por el teléfono al programa para desmentir todo lo que su padre dijo.

Y es que nos podemos hacer una idea de cómo es la relación que tienen tanto Alejandro como su hermana con su padre, porque cuando se produjo la llamada de Marta, esta aseguro que no se refirieran a su padre como tal, sino que le llamaran José Manuel. Con esto podemos hacernos una idea de la mala y nula relación que los hijos de Paz Guerra tienen con su padre.

No solo Marta habló en el programa, emitieron también una conversación del programa con Paz Guerra y también quiso mostrar su opinión sobre lo que pasó el martes en la gala de GH DÚO. Recordemos que Jorge Javier Vázquez, recriminó dos comportamientos a Alejandro por su forma de tratar y de controlar a Sofía Suescun. Lo cierto es que nunca habíamos visto al concursante actuar así y a todos nos sorprendía que con unas palabras y unos actos tan machistas y controladores se refiriera a la que ha sido su novia durante mucho tiempo. El presentador no quiso pasar por alto este comportamiento y en pleno directo le dio un toque de atención que la familia de Albalá ha visto desmedido.

El padre, ha aparecido en escena y parece que le parece correcto la forma que Jorge Javier tuvo cuando se refirió a su hijo para regañarle por su actuación. Además ha asegurado que: “Mi hijo actuó mal, jamás había visto una reacción así en él y le agradezco a Jorge Javier su vehemencia”. Sin embargo, las palabras de Paz Guerra fueron completamente diferentes porque aunque no defiende el comportamiento de su hijo, asegura que el trato que recibió por parte de Jorge fue desmedido e innecesario. Además, la defensora de Alejandro Albalá confesó que: “No se ha utilizado la misma vara de medir para los demás,en esa casa han pasado muchas cosas”.

Y lo cierto es que a Paz no le falta razón porque en esa casa hemos visto como a Julio Ruz se le echaba por un comportamiento completamente inadecuada con María Jesús pero poco se ha hablado de la actitud de Antonio Tejado con Candela o incluso con la de Andújar. Además, la madre de Alejandro Albalá arremete contra Sofía porque: “Está entrando en un juego que no se debe permitir, ha entrado con la intención de desquiciarlo”.

La hermana de Alejandro Albalá entraba en Sálvame para exponer su opinión acerca de lo que había ocurrido y decía: “Me pareció excesivo” y además, utilizaba la palabra linchamiento para referirse al trato que había recibido su hermano por parte de la organización y del presentador. Jorge Javier no quiso pasar por alto estas declaraciones y la contestaba diciendo que: “No voy a tolerar la palabra linchamiento, utilizamos los términos de manera desmedida”. Además, el presentador se desahogaba por todas las críticas que está recibiendo por las redes sociales: “Si soy un presentador que lincha a los concursantes, lo que debería hacer esta cadena es quitarme de presentar este programa, vamos a hablar con los términos adecuados, a mí lo de ayer me pareció gravísimo, lo que vi me sobrecogió”.

Sin duda, este acontecimiento puede cambiar de manera radical el ritmo de la casa de Guadalix de la Sierra y podría hacer que en cuanto Alejandro Albalá saliese nominado, la audiencia decidiera que sea el próximo expulsado. Lo cierto es que el exnovio de Chabelita se quedó bastante tocado por las palabras que Jorge le dedicó y muy arrepentido pedía perdón y reconocía que él no era de esa forma. Y es que puede que la entrada por segunda vez de Sofía Suescun le haya removido de tal manera que no sepa cómo llevar la situación. Como bien sabemos, el concursante ha reconocido en muchas ocasiones que está enamorado de la ganadora de Supervivientes y esto puede que sea la causa por la que ahora se encuentre más desequilibrado que nunca.